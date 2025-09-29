  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

25°SAN LUIS - Lunes 29 de Septiembre de 2025

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

25°SAN LUIS - Lunes 29 de Septiembre de 2025

EN VIVO

Horror en Florencio Varela

Triple femicidio: cayó la conductora del auto de apoyo

Florencia es la sobrina de Víctor Sotacuro que fue detenido en Bolivia. Fue arrestada luego de brindar una entrevista en A24. Ahora son siete los detenidos.

Por redacción
| Hace 1 hora

Florencia, la sobrina de Lázaro Víctor Sotacuro, el hombre de nacionalidad boliviana acusado de manejar la camioneta blanca en la que llevaron a Morena Verdi (20), Brenda Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) desde La Matanza hasta Florencio Varela, fue detenida.

 

La mujer estaba en el supuesto auto de apoyo junto a su tío, de acuerdo a las imágenes de las cámaras de seguridad.

 

Efectivos de la DDI La Matanza y Policía de la Ciudad concurrieron al canal A24, donde Ibáñez ofrecía una entrevista junto a su abogado Guillermo Endi.

 

Según supo la agencia Noticias Argentinas, las autoridades realizarán “el acta en la Ciudad” por la jurisdicción y luego será trasladada a La Matanza en carácter de "partícipe".

 

El defensor dialogó con la prensa y afirmó que su asistida es “inocente”, a la vez que denunció “amenazas” contra la sobrina de Sotacuro, quien es la séptima apresada en el caso luego de las capturas de Miguel Villanueva Silva, de 25 años; María Celeste González Guerrero (28); Daniela Ibarra (19) y Andrés Parra (18), alojados en el complejo de Melchor Romero, en las inmediaciones de La Plata.

 

Por su parte, Ariel Giménez, el hombre que habría sido contratado para cavar los pozos donde se enterraron los cuerpos, los cuales fueron cubiertos con hormigón, se negó a declarar este martes, mientras que continúan las búsquedas de Julio Valverde, alías "Pequeño J", y su mano derecha, Matías Agustín Ozorio, de 23 años.

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo