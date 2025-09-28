Policía de Mercedes apartado tras detener a un peligroso delincuente

En las últimas horas, vecinos de Villa Mercedes expresaron su preocupación y enojo tras conocerse que dos efectivos policiales fueron dados de baja y puestos en situación de "servicio pasivo" luego de reducir y detener a un delincuente con un amplio historial delictivo. La medida, adoptada por la ministra de Seguridad de San Luis, fue formalizada a través de una resolución administrativa que ordena la resolución de su contrato, la retención de sus credenciales, armamento e indumentaria.

La noticia, que se viralizó en redes sociales, desató un aluvión de críticas. En publicaciones, los ciudadanos manifestaron su indignación: "El delincuente tiene derechos y la gente a la que le robó y el policía que hizo su trabajo no tiene derechos???", escribió Beatriz Abaca. Otros, como Ana González, se preguntan: "¿Qué puede hacer la policía si arriesgan su trabajo por un rata?". La indignación se centra también en la ministra, a quien Angel Maturano le sugiere irónicamente: "Que se lo lleve a vivir a su casa... y lo contenga emocionalmente... pobrecito!!!!?".

El sentimiento general es de un sistema invertido. "Es VERGONZOSO que pase algo así", afirmó Mariela Gauna, agregando que "los policías con esto ya no van a querer actuar". Muchos comentarios, como el de Matías Cuello, reflejan una desesperación que lleva a pensar en la justicia por mano propia: "A comprar armas y a hacer justicia por mano propia, ya que los que nos tienen que cuidar, nos dejan a la deriva".

La mano del policía lastimado por el juvenil delincuente.

Desde la Unidad Regional II se limitaron a informar que la decisión se tomó siguiendo protocolos internos, sin brindar mayores detalles sobre los motivos específicos del apartamiento. Sin embargo, para los residentes, la medida parece contradecir el esfuerzo cotidiano de los uniformados. “Cada vez que hay un operativo y logran detener a alguien, nos enteramos de que al día siguiente el delincuente ya está de vuelta en la calle. Y los policías que hacen bien su trabajo terminan pagando las consecuencias”, coincidió Mariana, otra vecina.