Poggi celebra con Caputo el reinicio de la obra que ellos mismos paralizaron

El contraste no pasa inadvertido. Claudio Poggi, que insiste en que no hay acuerdos con La Libertad Avanza, compartió escenario con Luis “Toto” Caputo para anunciar la reanudación del Acueducto La Florida II. Se trata de la misma obra que fue frenada en 2023 por disposición del actual ministro de Economía de Milei y que el propio gobernador avaló, incluso apelando los reclamos judiciales de los vecinos de El Volcán.

La decisión judicial llegó en enero de este año: la jueza Cynthia Liliana Fernández Paz declaró inconstitucional la suspensión del proyecto y le ordenó al Gobierno provincial reactivarlo en un plazo de 60 días. Poggi no cumplió. Tampoco garantizó de inmediato el acceso a agua potable como exigía la sentencia.

El acueducto, iniciado durante la gestión de Alberto Rodríguez Saá con financiamiento de Nación, tenía un 85% de avance cuando fue paralizado. Su objetivo es reemplazar la fuente de agua del Dique La Estrechura, que vecinos y especialistas consideran inadecuada para el consumo humano.

Paradójicamente, ahora Poggi celebra con Caputo la reanudación de la obra y un plan de pagos en 12 cuotas de la deuda que Nación mantiene con San Luis por viviendas ya construidas. Mientras tanto, los vecinos de El Volcán siguen dependiendo de medidas paliativas para acceder al agua potable.

La abogada de los amparistas, Claudia Díaz Alba, recordó: “El fallo fue claro: la suspensión fue inconstitucional y vulneró derechos fundamentales. Que se anuncie hoy como un logro algo que la Justicia ordenó hace meses, sólo muestra el doble estándar del Gobierno”.

Así, el gobernador que dice no tener alianzas con Milei posa junto al hombre fuerte del ajuste, celebrando la “continuidad” de una obra que en realidad fue frenada por ellos mismos.