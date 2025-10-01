“Queremos que metan preso al culpable que nos dejó sin padre”

El 23 de agosto la ruta nacional N°146, a la altura de Nogolí, fue escenario de una tragedia vial que ahora se dirime en ámbitos judiciales, pero la familia de la víctima fatal está preocupada porque el responsable del drama está en libertad.



Como consecuencia del impacto, de frente, entre un automóvil y una camioneta, murió Raúl Rojas, vecino del paraje El Barrial y que era muy conocido no solo por actividad solidaria que cumplía como bombero voluntario de la Villa de la Quebrada, sino que también por su oficio de mecánico y de otras habilidades que tenía y siempre estaba en contacto con sus vecinos del Departamento Belgrano e incluso de San Luis.



Rojas, que también fue excombatiente de Malvinas, debido a la violenta colisión, falleció en el acto, en tanto que su esposa Margarita Escudero lucha para recuperarse de una grave lesión que sufrió en la cabeza.



A diferencia de otros accidentes fatales, en este siniestro no hay detenidos. Los dos ocupantes de la WV Amarok que embistió al automóvil Peugeot que conducía Rojas, de 63 años, están en libertad y esto es lo que alimenta la preocupación e indignación a sus familiares, amigos y conocidos.



“Queremos que se haga justicia, que metan preso al culpable que nos dejó sin padre. Mi hermanita pide por su papá que ahora no lo tiene”, afirmó Camila, la hija mayor del matrimonio.



Los dos hombres que viajaban en la WV Amarok son agentes penitenciarios y debido a este episodio fueron apartados de la fuerza. “No sabemos nada de ellos, simplemente que el conductor había consumido alcohol”, indicó la joven que recordó que el luctuoso accidente ocurrió cuando sus padres fueron a comprar asado para comer con nosotros el domingo. “Yo me quedé, iba a ir con ellos”.

La vida de un luchador

Camila Rojas agregó que "hace 8 años que nos vinimos a vivir a El Barrial. Mi papá sabía hacer de todo, se daba maña para todo y por ello siempre le pedían ayuda los vecinos. Todavía recuerdo mi último cumpleaños con él y siento un gran dolor porque mi hermana de tan solo 14 años se quedó sin su papá”.



Además de las múltiples tareas que hacía, Raúl se sumó a la labor solidaria de los bomberos voluntarios de Villa de la Quebrada. Con frecuencia se lo veía hacer guardia en el cuartel “La Unión”, en las luchas contra el fuego o en las actividades institucionales de la comuna. “Mi pareja fue el primero que se sumó a los bomberos y después lo hizo él. Estuvo dos años como aspirante y hace poco se recibió de bombero”, detalló la acongojada joven.



Esa alegría y satisfacción, ahora se ha transformado en reclamo de justicia. Para pedir que detenga al conductor de la camioneta, es que se ha organizado una marcha para pedir justicia por Raúl Rojas y por su esposa Margarita Escudero que lucha por su vida. La concentración será el 7 de octubre, a las 10:00, frente al Poder Judicial de San Luis.