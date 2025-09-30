Piden 12 años de cárcel para un acusado de abusar de su nieta

La fiscal de Género 2, Antonella Córdoba, pidió que un hombre de 67 años sea condenado a doce años de prisión por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo, en tres hechos en concurso real. El pedido se formalizó este lunes durante la audiencia de control de la causa.

En la instancia, la Fiscalía presentó la acusación, detalló los hechos atribuidos al imputado, expuso las pruebas reunidas y solicitó la elevación a juicio, lo que fue aceptado por la jueza de Garantía N° 4, Luciana Banó.

Según el expediente, la denuncia fue realizada en febrero de 2023 y los abusos habrían ocurrido tres años antes, cuando la víctima —nieta del acusado— tenía entre 8 y 10 años. Los hechos se habrían dado en un paraje del Departamento Belgrano.

Nahuel Lede, defensor adjunto de Niñez, Adolescencia e Incapaces N° 1, adhirió a la plataforma fáctica de la Fiscalía. En tanto, la defensora oficial en lo Penal, Stefanía Cifuentes, que representa al imputado, cuestionó la calificación legal.

La jueza Banó resolvió admitir la acusación fiscal y dispuso la elevación a juicio. El caso será debatido en un tribunal oral, donde se valorarán pruebas, testimonios y se definirá si corresponde la condena solicitada o la absolución del acusado.