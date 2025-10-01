Dolor y memoria: recordaron a Sofía y Bautista en la plaza a un año del doble crimen

Familiares y vecinos se reunieron este miércoles en una plazoleta de Juana Koslay para rendir homenaje a Sofía y Bautista, los pequeños asesinados por su madre hace un año. En el lugar donde solían jugar, colocaron una placa con sus fotos, dos plantines y un árbol en su memoria.

El encuentro estuvo cargado de angustia. Las abuelas de los niños, junto al padre de Bautista, participaron de la ceremonia y pidieron justicia. “Queremos perpetua para ella, no hay perdón posible”, dijeron. Un sacerdote bendijo el espacio y docentes de Sofía se acercaron con recuerdos de la niña.

Entre lágrimas y reclamos, los presentes coincidieron en que la plaza será desde ahora un sitio de memoria viva para los pequeños.