23°SAN LUIS - Miércoles 01 de Octubre de 2025

SAN LUIS - Miércoles 01 de Octubre de 2025

Juana Koslay

Dolor y memoria: recordaron a Sofía y Bautista en la plaza a un año del doble crimen

Familiares y vecinos colocaron una placa y plantaron un árbol en la plaza donde solían jugar Sofía y Bautista, asesinados por su madre hace un año. Reclaman justicia y una condena perpetua.

Por redacción
| Hace 2 horas

Familiares y vecinos se reunieron este miércoles en una plazoleta de Juana Koslay para rendir homenaje a Sofía y Bautista, los pequeños asesinados por su madre hace un año. En el lugar donde solían jugar, colocaron una placa con sus fotos, dos plantines y un árbol en su memoria.

 

 

 

El encuentro estuvo cargado de angustia. Las abuelas de los niños, junto al padre de Bautista, participaron de la ceremonia y pidieron justicia. “Queremos perpetua para ella, no hay perdón posible”, dijeron. Un sacerdote bendijo el espacio y docentes de Sofía se acercaron con recuerdos de la niña.

 

Entre lágrimas y reclamos, los presentes coincidieron en que la plaza será desde ahora un sitio de memoria viva para los pequeños.

 

