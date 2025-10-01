Tras la firma del acuerdo, el Círculo Médico defendió su accionar frente a DOSEP

El Círculo Médico de San Luis informó que alcanzó un nuevo acuerdo con la Dirección de Obra Social del Estado Provincial (DOSEP), luego de meses de negociaciones en los que la obra social había adelantado que no realizaría actualizaciones hasta el próximo año.

Según el comunicado emitido por la Comisión Directiva, “a simple vista podría parecer un avance menor, pero en realidad es un logro enorme. Desde la última actualización negociada en abril, la decisión firme de nuestros interlocutores había sido no otorgar absolutamente nada hasta el próximo año, no solo al Círculo Médico de San Luis, sino tampoco a ninguna otra entidad que nuclea prestadores médicos, odontólogos, nutricionistas, psicólogos, kinesiólogos u otros profesionales de la salud. La única institución que logró quebrar esa postura fue el Círculo Médico de San Luis. Nadie más. Intentaron ponernos como ejemplo disciplinador para el resto, desvinculando a nuestra entidad con la expectativa de que los socios se volcaran masivamente a la atención directa. Se equivocaron, calcularon mal”.

En el documento difundido, la institución atribuyó el resultado a la unidad de sus socios y al trabajo de los representantes del área de convenios y obras sociales, Emanuel Bayona y Cecilia Camargo, junto con la presidenta Guillermina Amenábar. La Comisión Directiva sostuvo que durante el proceso se produjeron tensiones y acusaciones que calificaron como inéditas en la relación entre el Círculo Médico y la obra social.

El comunicado indica que el entendimiento alcanzado beneficia no solo a los médicos asociados, sino también al resto de los prestadores de la provincia. Además, se expresó solidaridad con los profesionales que habrían enfrentado dificultades laborales durante el período de negociación y se agradeció el apoyo de los socios.

Desde la conducción del Círculo Médico señalaron que este resultado “reafirma la importancia de la unión entre los profesionales de la salud” y permitirá continuar con la cobertura de prestaciones a través de la obra social provincial.