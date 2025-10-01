D'Alessandro contra Espert, contradijo a Milei por los "chismes de peluquería"

El diputado por Coherencia, el puntano Carlos González D'Alessandro, se mostró a favor de la remoción de su par de La Libertad Avanza José Luis Espert, señalado por haber recibido presuntos aportes de un empresario acusado de narcotraficante, y cargó contra el gobierno de Javier Milei al sostener que “hay cada vez más malos” integrando el plantel.

“Se está comprobando que cada vez hay más malos del lado del gobierno”, sostuvo el legislador que supo integrar las filas de La Libertad Avanza en declaraciones a una radio de Buenos Aires y sumó: ”En cada acto que se vea corrupción, coimas y falta de buen funcionamiento de las instituciones públicas, nosotros vamos a estar en contra”.

En la misma línea, aseguró: “Algunos nos vienen acusando de golpistas y kirchneristas por pedir la remoción. Cuando asumimos con la Libertad Avanza fue levantando la bandera contra la corrupción, el privilegio de los políticos”.

“Nos fuimos gritándole al Presidente en la cara que en la Libertad Avanza está pasando lo que nosotros veníamos a combatir”, planteó respecto de la alianza con los legisladores del MID que conduce Oscar Zago.

Para el diputado de Coherencia, el oficialismo trabaja para tener al kirchnerismo de oposición por lo que aseguró que alimenta la grieta para tener “un discurso y un posicionamiento de la campaña” diferencial.

Tras las denuncias contra José Luis Espert, D'Alessandro recordó: “En el 2023, cuando Zago era presidente del bloque de diputados, me dijo que era un error estratégico. A mí me parecía que Espert era un buen exponente porque venía de la economía, de la finanza".

Por su parte, el diputado mencionó al concejal de Rosario José Bonacci, padre de la diputada Rocio Bonacci, como el aportante de la campaña de Espert de 2019 a través del Partido Unite. “La Libertad Avanza era una alianza política con el Partido Unite, después los Menem le roban el nombre a Bonacci y a Zago del nombre La Libertad Avanza, lo escriben en La Rioja como partido político”, sentenció además.

“La justicia argentina tiene datos suficientes como para empezar a investigar toda una malversación de fondos, de campaña política, en relación con el empresario que ahora está acusado y detenido acá en Argentina", aseveró.

El legislador recordó además los cruces entre Espert y Milei, cuando el primero integraba las filas de Juntos por el Cambio. “Espert lo acusaba a Milei de ser la verdadera casta política”, denunció.

Por último, planteó que los casos de corrupción en el Poder Ejecutivo destruyen la credibilidad del Gobierno y apuntó directo contra Martín y Eduardo “Lule” Menem y contra José Luis Espert. “Un gobierno que vino a cambiar la política argentina termina involucrado en un montón de hechos y casos que no son chimentos de peluquería”, concluyó.