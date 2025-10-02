Más robos en los autos estacionados en el hospital mercedino

Hace tiempo que el hospital central de Villa Mercedes, Juan Domingo Perón, es foco de constantes hechos de inseguridad que afectan a trabajadores y pacientes. Para sumar un cuenta más a la lista extensa de robos, una empleada del centro asistencial denunció en sus redes y en la Policía la rotura del vidrio de su auto y la sustracción del estéreo y la batería.

Lo grave de la situación es que el auto estaba estacionado en las cocheras del Policlínico, que desde hace mucho tiempo son tierra de nadie, según lo califican los mismos empleados. “No hay luces ni cámaras de seguridad”, informaron.

La nueva damnificada dijo estar “triste e indignada” por el robo que descubrió a la salida de su trabajo. “Yo no entiendo por qué tanta inseguridad, no hay cámaras y si hay; no andan o miran para otro lado”, sostuvo Paula Flores, quien pidió que “alguien se haga responsable”.

La empleada dijo que sus colegas trabajan “con el corazón en la boca” ante la posibilidad de ser víctimas de un robo, como ya les pasó a varios empleados del hospital villamercedino. “Ahora me tocó a mí”, resumió Flores, como si la inseguridad en la zona fuera solo una cuestión de tiempo.

Apenas descubrió el robo en la playa de estacionamiento, la mujer se puso a buscar un policía para anoticiarlo del hecho, pero no encontró. Entonces fue hasta la comisaría 9ª para radicar la denuncia.