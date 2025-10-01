Condenaron a dos años de prisión efectiva a imputado por múltiples delitos

La Fiscalía de Instrucción en lo Penal 3 de la Primera Circunscripción Judicial, a cargo del Fiscal Esteban Roche y la Fiscal Adjunta María José Guiñazú, solicitó que Sebastián Leonel Herrera reciba la pena de dos años de prisión efectiva. La petición se realizó en una audiencia de juicio oral que, por acuerdo entre las partes, se transformó en un procedimiento de juicio abreviado.

El Tribunal Unipersonal del Colegio de Jueces de la Primera Circunscripción Judicial, integrado por Hugo Saá Petrino, presidió la audiencia. Herrera estuvo asistido por la Defensora Oficial en lo Penal 3, Stefanía Cifuentes.

A Herrera, detenido desde hace varios meses, se le imputan delitos contra la propiedad, como robo, hurto en grado de tentativa y violación de domicilio; delitos contra la administración pública, entre ellos resistencia a la autoridad y daños a bienes del Estado; y lesiones leves. Durante la audiencia, reconoció su participación en los hechos, aceptó la calificación legal acordada y la pena solicitada por la Fiscalía, además de admitir tener un consumo problemático de drogas y alcohol.

Las personas damnificadas estuvieron presentes y manifestaron su conformidad con el acuerdo alcanzado. El Tribunal deberá decidir ahora si homologa el procedimiento y dictará sentencia dentro del plazo legal de diez días hábiles.