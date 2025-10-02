Intentaban merodear casas armados con cuchillos: la Policía demoró a cuatro sospechosos

Este jueves por la mañana, la Policía demoró a cuatro personas en la ciudad de San Luis luego de que vecinos advirtieran que merodeaban domicilios con actitud sospechosa a bordo de un Volkswagen Gol Trend blanco.

Los motoristas del Comando Radioeléctrico recibieron la alerta y en inmediaciones de avenida V° Centenario y calle Martina Chapanay lograron interceptar el vehículo. Los ocupantes, tres hombres de 25, 39 y 47 años y una mujer de 27, se mostraron ofuscados con los efectivos, por lo que fue necesaria la asistencia de la sección móvil.

Durante la requisa, la mujer llevaba escondida una hoja de cuchillo de unos 10 centímetros y uno de los hombres ocultaba un serrucho. Además, debajo de la alfombra del lado del conductor encontraron un cuchillo tipo carnicero. Ninguno pudo justificar su presencia en la zona y sus versiones fueron contradictorias.

El test de alcoholemia al conductor, de 39 años, arrojó 1,23 gramos de alcohol en sangre. Finalmente, los cuatro sospechosos fueron trasladados a la Comisaría Seccional 4ª. El vehículo y las armas blancas quedaron secuestrados de manera preventiva.