Saltó la medianera, atacó con un martillo y una botella: prisión por violencia de género

Un hombre fue condenado a dos años de prisión efectiva en San Luis tras irrumpir en la casa de su ex pareja en Quines, agredirla brutalmente y golpear a un hombre que la acompañaba con herramientas y botellas.

La madrugada del 27 de abril, el acusado saltó la medianera, rompió puertas y ventanas e ingresó violentamente al domicilio. Allí atacó al acompañante de la mujer con un martillo y un rastrillo, obligándolo a escapar para pedir auxilio a los vecinos.

El agresor luego arrastró a su ex pareja hasta una habitación y la golpeó con una botella en la cabeza, provocándole pérdida de conocimiento. La violenta escena terminó cuando la policía lo detuvo en un baldío cercano.

En la audiencia de juicio abreviado en San Luis, el imputado admitió su responsabilidad y aceptó la pena solicitada por la fiscalía. El padre de la víctima declaró que su hija no estaba en condiciones emocionales de asistir, aunque expresó conformidad con la resolución. También lo hizo el hombre que fue atacado, quien apoyó el acuerdo alcanzado.

Ahora, el tribunal tiene un plazo de diez días hábiles para homologar la condena y dejar firme la sentencia.