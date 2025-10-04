La emoción de Yurchag y los bolsillos flacos de Poggi

Con la presencia del gobernador Claudio Poggi y de la presidenta de la Sociedad Rural de San Luis, Yeny Yurchag, quedó formalmente inaugurada de edición 78 de la fiesta del campo. Hubo emoción por parte de la máxima autoridad de la entidad productiva y distancia del primer mandatario provincial.

Yurchag recordó que es la quinta feria que tiene que organizar y, emocionada, mencionó las dificultades que le ocasionó el contexto económico y su condición de mujer para llevar adelante una celebración de cuatro días por la que pasaron miles de personas. Yeny termina su presidencia este año, por lo que fue la última feria en esa condición.

“No tenía ese dato”, reconoció el gobernador de la provincia en el inicio de su discurso, que estuvo carente de anuncios concretos y compuesto por promesas y planes posibles. Dijo que escuchó a los prestadores de servicios vinculados al campo, a todos los expositores y “a toda esta gran familia que tiene que ver con el campo de San Luis”.

Acompañado por una extensa comitiva, Poggi manifestó su intención de “articular acciones entre el sector público, la institución sociedad rural y los productores”. Pero de inmediato dijo que son épocas difíciles, “de bolsillos más flacos”, sobre todos para los pequeños y medianos productores.

“Y cuando los los bolsillos son más flacos del ciudadano, del pequeño y mediano productor, los estados también tienen los bolsillos más flacos, porque, en definitiva, los estados se nutren de los impuestos o de las tasas que pagan los sectores de la actividad privada”, señaló Poggi, quien invitó al campo a trabajar “espalda con espalda”.

En su discurso, Poggi pugnó por “un sector privado tan grande como sea posible”.