Poggi, grosero, a una periodista: "Cómo hinchás las bolas"

Con una soberbia que expone cada vez que se encuentra con periodistas que no responden a su línea ideológica, el gobernador Claudio Poggi maltrató a una corresponsal de Lafinur que le hizo dos preguntas al final de la inauguración de la 78 Sociedad Rural de San Luis. “Cómo hinchas las bolas”, le dijo a la trabajadora de prensa.

La lamentable escena sucedió en el predio de la Sociedad Rural y ante los ojos de la numerosa comitiva que acompañó a Poggi, en su mayoría varones, que además empujaron y provocaron un rasguño en el brazo de Yamila García Torres, la entrevistadora.

La primera pregunta de García Torres fue sobre la suspensión las retenciones por tres días, una medida que no benefició a los productores puntanos. Poggi dijo no estar al tanto de la situación aunque luego reconoció que, efectivamente, lo que el Gobierno Nacional expuso como un beneficio no fue tal. Acorde a su origen y a sus intereses, el gobernador aclaró que tampoco la suspensión dio alivio a los productores “cordobeses ni a los mendocinos”.

Pero lo peor llegó cuando la periodista le consultó por su relación con José Luis Espert, quien estuvo en el ojo de la tormenta durante la semana por recibir dinero del narcotráfico para su campaña electoral. Allí, el gobernador cometió su mayor grosería: “Cómo me hinchas las bolas”, le dijo.

La soberbia de Poggi no terminó allí. Como si fuera un profesor de periodismo que toma clases a distancia con Diego Masci, secretario de Comunicación del Gobierno Provincial, testigo mudo de la agresión a Yamila, el gobernador calificó la pregunta de la periodista como “bajita” y le pidió que eleve la vara.

La relación de Poggi con Espert es de interés provincial debibo a la relación que el legislador libertario tiene con el gobernador, a quien visitó en diciembre de 2023, durante los festejos por el triunfo en las elecciones que lo elevaron a la primer magistratura de San Luis.

Luego de recalcular la respuesta, un sorprendido gobernador dijo que no tenía relación con Espert e intentó redoblar la apuesta de una manera más irrespetuosa: “¿Vos tenés relación con Espert?”, le preguntó a García Torres. La continuidad de la charla fue imposible porque la seguridad del gobernador empujó a la trabajadora de prensa y la sacó de la escena.