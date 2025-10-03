Por Whats app, pospusieron la fase regional de los Intercolegiales

Por medio de un mensaje de Whats app, la coordinación de los Intercolegiales Culturales les avisó a docentes y directivos de las escuelas de la ciudad que la instancia regional prevista para la semana que viene se pospondrá para fin de mes, por lo que las ansias de los chicos por mostrarse tendrá que esperar. “Tendrán más tiempo para preparar sus producciones y brillar aún más”, dice el mensaje.

El retraso produjo desazón entre los docentes que trabajaron a contrarreloj para llegar con los chicos a tener la obra a punto. Pero fueron los modos los que causaron más sorpresa entre los maestros que tuvieron que comunicar a padres y alumnos la determinación del ente gubernamental.

Los responsables de los Intercolegiales dijeron que el retraso de debe a “razones logísticas de transporte” de las escuelas del interior, pero deslizó una crítica posiblemente a docentes y directivos de los establecimientos alejados a la capital. “Los concursos abiertos tienen otros tiempos distintos a nuestros objetivos”.

El encriptado mensaje que llegó a las escuelas está firmado por Pablo Muñoz, de la Dirección de Gestión Cultural e Identidad sanluiseña y pide “disculpas y comprensión”. Allí se informa además que las fechas a realizarse las finales previstas inicialmente para el 7, 8 y 9 de octubre para el 20, 21 y 22, en la sala Hugo del Carril.