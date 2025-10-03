  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

28°SAN LUIS - Viernes 03 de Octubre de 2025

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

28°SAN LUIS - Viernes 03 de Octubre de 2025

EN VIVO

Una desprolijidad

Por Whats app, pospusieron la fase regional de los Intercolegiales

La reunión estaba programada para la semana que viene, pero la organización la pasó para fin de mes. Adujo razones de logística y transporte y dijo que algunos docentes "tienen tiempos distintos a nuestros objetivos". Pidieron perdón y comprensión.

Por redacción
| Hace 3 horas

Por medio de un mensaje de Whats app, la coordinación de los Intercolegiales Culturales les avisó a docentes y directivos de las escuelas de la ciudad que la instancia regional prevista para la semana que viene se pospondrá para fin de mes, por lo que las ansias de los chicos por mostrarse tendrá que esperar. “Tendrán más tiempo para preparar sus producciones y brillar aún más”, dice el mensaje.

 

 

El retraso produjo desazón entre los docentes que trabajaron a contrarreloj para llegar con los chicos a tener la obra a punto. Pero fueron los modos los que causaron más sorpresa entre los maestros que tuvieron que comunicar a padres y alumnos la determinación del ente gubernamental.

 

 

Los responsables de los Intercolegiales dijeron que el retraso de debe a “razones logísticas de transporte” de las escuelas del interior, pero deslizó una crítica posiblemente a docentes y directivos de los establecimientos alejados a la capital. “Los concursos abiertos tienen otros tiempos distintos a nuestros objetivos”.

 

 

El encriptado mensaje que llegó a las escuelas está firmado por Pablo Muñoz, de la Dirección de Gestión Cultural e Identidad sanluiseña y pide “disculpas y comprensión”. Allí se informa además que las fechas a realizarse las finales previstas inicialmente para el 7, 8 y 9 de octubre para el 20, 21 y 22, en la sala Hugo del Carril.

 

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo