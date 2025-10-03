  • Nuestras redes
Inestabilidad

Viernes y sábado con máximas de 32 grados; domingo, 8 de mínima

Los dos primeros días del fin de semana serán calurosos y con mucho viento. El domingo, en tanto, la temperatura bajará abruptamente y habrá probabilidad de lluvias.

Por redacción
| Hace 6 horas

Viernes y sábados calurosos y un domingo en donde la temperatura baja abruptamente esperan a los puntanos en el primer fin de semana de octubre. Según informó la Red de Estaciones Meteorológicas, las máximas en los tres días llegarán a los 32 grados, en tanto que la mínima descenderá a 8.

 

 

En esa amplitud, el viernes 3 se aguarda una jornada ventosa y cálida con ascenso de la temperatura respecto al jueves. El cielo estará despejado y el viento del norte será muy fuerte en la zona noroeste de la provincia. Los números en el termómetro oscilarán entre los 13 y los 32 grados.

 

 

El sábado será otro día de mucho calor en las horas pico, pero que puede tener alguna precipitaciones por la noche. También correrá viento que comenzará en el noreste y se extenderá hacia el centro y sur, con probabilidad de ráfagas muy fuertes durante la madrugada.

 

 

La temperatura descenderá abruptamente el domingo 5, que tendrá además cielo nublado con lluvias a la madrugada y viento durante todo el día. El contraste mayor, sin embargo, estará en las temperaturas: se esperan mínimas de 8 grados y máximas de 21, 11 grados menos que el día anterior.

 

 

