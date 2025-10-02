Tiene 3 años, necesita una válvula de titanio y su familia debe juntar $13 millones

En la foto, su familia en San Juan, durante una jornada de llamado a la solidaridad. Ahora estaban en la peatonal Rivadavia, en la capital puntana, con el objetivo de llegar a la suma total. Foto: Tiempo de San Juan.

Un papá desesperado busca ayuda de la gente. Su hijo de 3 años, Ángel Mateo Elizondo, necesita una válvula de titanio para una intervención quirúrgica que mejorará su calidad de vida. Deben juntar $13 millones. Apelan a la empatía de quienes quieran aportar su granito de arena a una causa noble.



"Mi hijo tiene hidrocefalia, no tengo el dinero que se necesita para la operación. Trabajo en una panadería como ayudante. Estoy luchándola, mucha gente se acerca a dar una mano, gracias a Dios es muy buena la gente", expresó el papá del pequeño en diálogo con Data San Luis, mientras se encontraba en la peatonal Rivadavia, en pleno llamado a la solidaridad.



Para ayudar, pueden hacer su aporte al alias mateo.donacion o comunicarse al teléfono 2615988971.

Colecta en San Juan



Más allá del pedido en San Luis, la familia ya ha efectuado una colecta en San Juan tiempo atrás. En julio, según publicó el medio Tiempo de San Juan, el papá de Ángel Mateo se plantó en la peatonal para pedir ayuda.



Por entonces, contó que ya había atravesado una cirugía importante. Según las declaraciones de la familia, el pequeño ya había sido tratado en Mendoza, en el Notti. Aunque le drenaban líquido, requería el implante de titanio.



"El cuadro se desarrolló de forma repentina. Estaba bien y se empezó a bajonear, le detectaron un tumor en la cabeza. Se lo sacaron. Pero después apareció la hidrocefalia. Quiero ver crecer a mi hijo, quiero verlo jugar", había contado el papá del pequeño.

