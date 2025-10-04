Los nuevos campeones de la exposición rural
El nivel de la competencia fue muy alto y los animales selecciones demostraron la calidad de la producción local. La feria sigue hasta el domingo. Conocé a todos los campeones.
Con sorpresas y la presentación de ejemplares de muy buena calidad se llevó a cabo la jura, clasificación y premiación de los animales de granja que fueron otro de los atractivos de la 78° Expo Rural de San Luis que se extenderá hasta domingo en el predio que la institución tiene en la ciudad capital.
“Estamos muy satisfechos por el resultado de la expo de animales de granja. No hubo rechazos, cada uno de los ejemplares fue presentado en muy buenas condiciones para el concurso y la venta. Hubo lindos animales de buena conformación genética y porte”, precisó Gonzalo Lucero presidente del Ateneo Juventud de la Sociedad Rural de San Luis.
La novedad de esta edición fue la presentación de ovinos de la raza Karacul, cuyo origen es africano, y que por primera vez concursaron en la muestra puntana.
Caprinos
Grandes campeones
Raza boer hembra : cabaña Los Prados
Raza boer macho: La Buena Fe
Raza boer macho: Los Prados
Reservado campeón
Raza boer macho: Los Prados
Raza boer hembra: La Buena Fe
Ovinos
Gran campeón/machos
Raza Hamshire: San Isidoro (Entre Ríos)
Raza Dorper: San Isidoro
Raza Texel: El Porvenir
Reservado campeón
Raza Hamshire: San Isidoro
Raza Dorper: San Isidoro
Raza Texel: El Porvenir
Gran campeón/hembras
Raza Dorper: San Isidoro
Reservado campeón
Raza Hamshire: San Isidoro
Raza Dorper: San Isidoro
Porcinos
Gran Campeón
Machos
Raza Yorkshire: La Severa
Raza Spott Poland: La Buena Fe
Raza Híbrido: Ne May
Reservado campeón
Raza Spott Poland: Los Prados
Raza Yorkshire: Don Valentín
Gran Campeón
Hembras
Raza Yorkshire: Don Valentín
Raza Spott Poland: La Severa
Raza Híbrido: La Severa
Reservado campeón
Raza Spott Poland: La Buena Fe
Raza Yorkshire: La Severa
Raza Híbrido: Don Valentín
