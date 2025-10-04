  • Nuestras redes
21°SAN LUIS - Sabado 04 de Octubre de 2025

21°SAN LUIS - Sabado 04 de Octubre de 2025

Una fiesta del campo

Los nuevos campeones de la exposición rural

El nivel de la competencia fue muy alto y los animales selecciones demostraron la calidad de la producción local. La feria sigue hasta el domingo. Conocé a todos los campeones.

Por redacción
| Hace 2 horas

Con sorpresas y la presentación de ejemplares de muy buena calidad se llevó a cabo la jura, clasificación y premiación de los animales de granja que fueron otro de los atractivos de la 78° Expo Rural de San Luis que se extenderá hasta domingo en el predio que la institución tiene en la ciudad capital.

 

 

“Estamos muy satisfechos por el resultado de la expo de animales de granja. No hubo rechazos, cada uno de los ejemplares fue presentado en muy buenas condiciones para el concurso y la venta. Hubo lindos animales de buena conformación genética y porte”, precisó Gonzalo Lucero presidente del Ateneo Juventud de la Sociedad Rural de San Luis.

 

 

La novedad de esta edición fue la presentación de ovinos de la raza Karacul, cuyo origen es africano, y que por primera vez concursaron en la muestra puntana.

 

 

 

Caprinos

 

Grandes campeones

 

Raza boer hembra : cabaña Los Prados

 

Raza boer macho: La Buena Fe

 

Raza boer macho: Los Prados

 

 

Reservado campeón

 

Raza boer macho: Los Prados

 

Raza boer hembra: La Buena Fe

 

 

Ovinos

 

Gran campeón/machos

 

Raza Hamshire: San Isidoro (Entre Ríos)

 

Raza Dorper: San Isidoro

 

Raza Texel: El Porvenir

 

 

Reservado campeón

 

Raza Hamshire: San Isidoro

 

Raza Dorper: San Isidoro

 

Raza Texel: El Porvenir

 

 

Gran campeón/hembras

 

Raza Dorper: San Isidoro

 

 

Reservado campeón

 

Raza Hamshire: San Isidoro

 

Raza Dorper: San Isidoro

 

 

Porcinos

 

Gran Campeón

 

Machos

 

Raza Yorkshire: La Severa

 

Raza Spott Poland: La Buena Fe

 

Raza Híbrido: Ne May

 

 

Reservado campeón

 

Raza Spott Poland: Los Prados

 

Raza Yorkshire: Don Valentín

 

 

Gran Campeón

 

Hembras

 

Raza Yorkshire: Don Valentín

 

Raza Spott Poland: La Severa

 

Raza Híbrido: La Severa

 

 

Reservado campeón

 

Raza Spott Poland: La Buena Fe

 

Raza Yorkshire: La Severa

 

Raza Híbrido: Don Valentín

 

 

