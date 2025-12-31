Golpeó a su pareja, huyó y, ahora, también lo investigan por robo

Un caso que estalló como violencia de género y que después arrojó otras derivaciones, ocurrió este martes 30 de diciembre en Villa Mercedes cuando la Policía intervino ante un llamado tras un llamado por agresiones familiares en una vivienda ubicada en calle Nelson al 200.

En ese sitio, una joven de 20 años les relató a los efectivos que había sido agredida físicamente y amenazada de muerte por su pareja, de 21 años.

Como el acusado había escapado, los oficiales empezaron la búsqueda y el agresor fue interceptado en avenida Presidente Juan Domingo Perón al 700.

Tras ser identificado se constató que una valija llevaba elementos de dudosa procedencia, tal como informó la fuerza policial. Tenía un televisor, un arma blanca tipo machete, un teléfono celular, entre otros objetos. Además, una planta de marihuana, que luego fue incautada por efectivos de la Dirección General de Lucha Contra el Narcotráfico.

El detenido fue llevado a la Comisaría Seccional 10 y ahora está a disposición de la justicia.