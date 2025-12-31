El 2025 se va con calor y alguna lluvia y el 2026 llega con buen tiempo

Los puntanos podrán brindar con tranquilidad para despedir el año en cuanto al tiempo, ya que la noche del miércoles promete ser apacible, con buenas condiciones y ausencia de lluvias.

La probabilidad de precipitaciones para el último día del 2025 se dará mayormente por la tarde, en el centro y el norte de la provincia. Si bien las tormentas podrían presentarse por la tarde del miércoles 31, la Red de Estaciones Meteorológicas informó que al llegar la noche esas amenazas se disiparán.

Durante la cena, el viento podría ser un factor de molestia para quienes decidan cenar afuera, ya que habrá ráfagas de 40 kilómetros por hora en el sur de la provincia. De todos modos, la temperatura en esa franja horaria promediará unos agradables 25 grados, que irán en disminución a medida que transcurra la primera madrugada del año.

El primer día del 2026 será una jornada inestable, con poco cambio de la temperatura y probabilidad de lluvias y tormentas en el norte. La mínima del 1 de enero será de 20 grados en tanto que la máxima alcanzará los 35, con vientos moderados del norte.