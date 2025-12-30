La industria cierra el 2025 en rojo: despidos, cierres y preocupación

Reclamo por el cierre de la autopartista DANA en Naschel. Fue un duro golpe para la industria de San Luis.

La industria manufacturera argentina cierra un año marcado por la contracción y el estancamiento, según el Informe de Actualidad Industrial del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (CEU-UIA) Las estimaciones propias del organismo, basadas en consumo de energía eléctrica, demanda industrial y consultas sectoriales, proyectan una caída interanual del 6% y una baja mensual, agravada por menos días hábiles debido a feriados.

El presidente de la Cámara de la Industria de San Luis, Eduardo Mirengo, afirmó estar de acuerdo con los datos que dio a conocer la UIA. “Este informe sale de encuestas a nivel nacional y San Luis está dentro de esos datos. Lamentablemente la industria textil es la más comprometida, seguida por las empresas plásticas y el sector de las metalúrgicas como metalmecánica, entre otras”.

También Mirengo coincidió con lo expresado por otros dirigentes vinculados a la industria, que ligan al fuerte ingreso de los productos importados, como el responsable del panorama adverso que enfrentan las fábricas. El empresario añadió que a esta medida perjudicial “se suma la retracción del consumo en la compra de cemento y se manifiesta la caída porque la construcción genera consumos de insumos satélites y mano de obra masiva intensiva”.

El dirigente puntano abogó por un trabajo en conjunto entre nación, provincia y municipios para tomar medidas como la reducción de impuestos y tasas para favorecer al sector. Dijo que además se espera que, en febrero 2026, con el debate en el Congreso de la Nación de la reforma Impositiva se logre bajar el porcentaje de impuestos a las ganancias, utilización del impuesto al débito, crédito en IVA o sacar directamente ingresos brutos, "que son costos que terminan en la góndola y afectan los bolsillos del trabajador".

Por último, el representante de los industriales San Luis sostuvo que “el gobierno nacional en forma urgente tiene que equilibrar las condiciones para competir con los productos importados e imponer nuestros productos en el exterior”.

Un año lleno de conflictos

El portal “El Mosquito Puntano” publicó un estudio que hizo el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) que muestra adversa situación que soporta la industria de San Luis.

En ese relevamiento se indica que 11 focos de conflicto que incluyeron despidos, suspensiones y cierres de plantas se registraron en San Luis durante 2025.

Entre las compañías afectadas figuran Arcor y Ledesma en el rubro alimentación y papel; Zanella, Rheem y Dana (Naschel) en la industria metalúrgica; TN Platex en el sector textil; Supercanal y Megacable en servicios y medios; Avery Dennison y Cidal S.A. en química y plásticos; y La Punta Bus en transporte.

“El informe subraya que los conflictos no responden a un solo sector, sino a un deterioro general del entramado productivo”, precisa El Mosquito Puntano.

Añade que el escenario se desarrolla en paralelo a un ajuste fiscal impulsado por el gobierno de Claudio Poggi, que redujo el gasto público sin desplegar políticas de compensación productiva. La contracción del consumo, los salarios atrasados frente a la inflación y la caída de la actividad impactaron de forma directa en la estabilidad laboral, especialmente en industrias con alta dependencia del mercado interno.

“Desde el Ejecutivo provincial se sostiene que la desocupación descendió, pero el propio mercado laboral muestra otro movimiento: el crecimiento del monotributo como forma dominante de inserción. Parte de esa expansión proviene del Estado y otra de los emprendimientos promovidos oficialmente, que no generan empleo asalariado ni sostienen actividad a mediano plazo”.

"Los créditos productivos difundidos por el gobierno, de alrededor de 4 millones de pesos por beneficiario, resultan insuficientes para sostener un emprendimiento básico. Con esos montos, según referentes del sector, no se cubren ni tres meses de servicios, alquileres o insumos, lo que limita cualquier posibilidad de consolidación y formalización del trabajo", finaliza el informe de El Mosquito Puntano.