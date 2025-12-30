La banca vacante existe y debe ocuparse: Gómez denuncia bloqueo y advierte sanciones

El Honorable Concejo Deliberante de La Toma cerró el año paralizado y envuelto en una crisis institucional que ya acumula dos sesiones extraordinarias frustradas. La razón es concreta: la negativa del bloque Ahora San Luis a dar quórum para permitir la asunción de Nedo Gómez, quien debe ocupar la banca vacante que dejó Walter Contreras al asumir como intendente municipal.

El segundo intento fallido fue ayer. La sesión había sido convocada para completar la conformación legal del cuerpo con siete concejales, tal como lo establece la normativa vigente. Sin embargo, horas antes del inicio, los ediles opositores presentaron una nota anticipando que no asistirían, en lo que Gómez calificó como un intento de “justificar lo injustificable”.

“No se produjo la sesión porque la oposición decidió no presentarse. Es el segundo intento fracasado, y es una situación grave”, sostuvo Gómez, quien advirtió que se fijará una nueva fecha de sesión extraordinaria y que los concejales ausentes serán notificados bajo apercibimiento de ser conducidos por la fuerza pública, tal como lo permite el reglamento interno. En caso de persistir la negativa, anticipó que quedará habilitada la vía sancionatoria.

Para Gómez, el conflicto excede una discusión política y ya afecta el funcionamiento básico del Estado local. “Es grave lo que está pasando en el Concejo Deliberante de La Toma, puntualmente con los concejales del poggismo, porque están cobrando y no están yendo a trabajar. Intentan justificar el sueldo con un comunicado que no informa, desinforma, y está completamente alejado de la realidad”, remarcó.

El núcleo del planteo es jurídico e institucional. Gómez recordó que Walter Contreras es hoy el intendente de La Toma y que, desde el mismo momento en que juró en ese cargo, cesó automáticamente en su función como concejal por incompatibilidad, tal como lo establece la Constitución Provincial. Esa situación fue además ratificada por una resolución votada por miembros del propio Concejo, incluidos ediles de la oposición, que se encuentra firme y consentida.

“Eso libera automáticamente una banca que pertenece al Frente Justicialista. Esa es la banca que yo estoy reclamando, y lo hice mediante una nota debidamente fundamentada, solicitando además la intervención de la Justicia Electoral”, explicó. En ese sentido, rechazó de manera tajante los argumentos que intentan presentar su asunción como una maniobra política forzada.

“Quieren instalar que el PJ o el Frente Justicialista intentan hacerme ingresar de manera irregular, como si fuera un premio o un beneficio personal. Eso es absolutamente falso. No hay un concejal de más, hay un concejal menos. Falta un concejal, y esa banca es la que corresponde cubrir”, afirmó.

Gómez también desmintió que Contreras siga siendo concejal “a cargo” del municipio, como sostienen desde la oposición. “Contreras no es concejal a cargo, es intendente. Desde el momento en que asume, deja de ser concejal. Confundir eso es deliberado y busca engañar a la ciudadanía”, señaló.

Mientras tanto, el Concejo Deliberante permanece sin sesionar, con una integración incompleta y una banca vacante que altera la conformación surgida de las urnas. La expectativa ahora está puesta en la próxima convocatoria extraordinaria, que podría marcar un punto de inflexión: o se habilita finalmente la asunción correspondiente, o el conflicto institucional ingresará en una etapa de mayor confrontación, con sanciones y eventuales medidas compulsivas para garantizar el funcionamiento del cuerpo legislativo.