Las despedidas de un año difícil

El mundo lloró a Francisco; Argentina a Leo Dan, Alejandra Darín y Héctor Alterior; Uruguay al Pepe Mujica; la literatura a Mario Vargas Llosa; el metal a Ozzy Osbourne; el pop a Brian Wilson y la música a Lalo Schifrin. Boca lloró a Miguel Ángel Russo y el box a Alejandra “Locomotora” Oliveras. El cine internacional lloró a Michael Madsen, Robert Redford, Bob Reiner, David Lynch, Gene Hackman, Val Kilmer y Diane Keaton.

Mientras tanto, en San Luis el 2025 también tuvo algunos dolores por quienes fallecieron. Aquí, un recuento de las personalidades que nos dejaron este año.

Mario Díaz. 2 de enero.

El primer dolor del micrófono

Apenas a dos días de comenzado el año, el rubro periodístico sufrió el primero de los duros golpes del 2025. El comunicador mercedino murió a los 52 años tras batallar contra una cruel enfermedad.

Saúl Bustos, 19 de febrero.

La última cantata

Figura indispensable del quehacer cultural de la provincia. Músico, compositor, cantor, gestor, su voz gruesa quedará para siempre en la memoria de quienes lo conocieron. Tenía 75 años.

Jorge Scivetti. 11 de marzo.

Un apasionado

El mundo periodístico de la provincia siguió con su dolor con la muerte de un periodista de raza, serio, confiable. En radio, tele o gráfica. Fue durante años jefe de la sección Deportes de El Diario de la República.

Laura Oro. 18 de marzo.

Pura Laura, puro oro

Las dosis de talento y de carácter eran iguales en una artista de mucha visibilidad en la escena teatral de la provincia. Al talento lo demostró en sus obras; al carácter en su lucha contra una enfermedad a la que nunca le bajó la guardia.

Agustín “Tinzo” Montiveros. 28 de marzo.

Un hombre de debate

Fue escritor, político y hombre de debate abierto. Fue además hijo de María Delia Gatica de Montiveros y padre del juez Juan Montiveros Chada.

Esteban Raed. 31 de marzo.

Ruidos en el cielo

Un accidente en motos se llevó la vida de uno de los bateristas más completos del rock puntano. Tocó con “Dixon”, “Fangal” y “Avattar”. Tenía 39 años y dos hijos.

Velia Vilchez, 2 de abril.

La batalla final

Se peleó con quien tenía que pelearse: el gobierno, la iglesia, sus colegas, pero desde la cabeza de AMPPyA su fin fue el bienestar de los maestros. Tenía 90 años y dividió su vida entre el aula y la lucha sindical.

Eduardo Gargiulo. 6 de abril

Otro golpe a la información

El tercer golpe a la prensa puntana sucedió por un infarto. Fue periodista gráfico y radial, incursionó en la política y en la docencia universitaria. Tenía 61 años.

Américo Moroso, 13 de mayo.

El bandoneón eterno

Un día el bandoneón glorioso del tango puntano decidió descansar para siempre, arropado en las faldas de lo inolvidable. Tenía 90 años y en vida tuvo en Justo Daract un festival que llevó su nombre.

Fabio Mendoza, 24 de mayo.

La vida de un hombre que murió de frío

Fue el protagonista de una vida de película. Delincuente juvenil, ladrón de profesión, preso durante años, seductor por naturalidad, estudiado y galante, terminó en la calle, muerto por el frío del abandono y del invierno.

Sergio Balmaceda. 29 de mayo.

Patadas inmortales

Fue uno de los precursores de los deportes de contacto en la provincia. Dueño de una técnica prodigiosa y de una patada fulminante, fundó 15 escuelas de kickboxing en la provincia. Tenía 65 años.

Chuny Crowe, 5 de junio.

Cuantas muertes

Pocas mujeres hicieron tanto por el teatro en San Luis como ella. Pocos dramaturgos escribieron con su simpleza, hasta llegar a 20 obras estrenadas. Murió a los 89 años y sus alumnos la recuerdan en cada monólogo, en cada escena.

Nelson Madafs, 6 de junio.

Su nombre es impunidad

Su nombre se convirtió en sinónimo de impunidad e injusticia. Su cara recorrió todo el país primero como el falso victimario y luego como la verdadera víctima de uno de los hechos más impactantes de la historia policial argentina. Falleció este año, pero había empezado a morir mucho antes.

Miguel Angel Páez, 24 de junio.

El día que La Toma lloró a un maestro

Un docente de los que quedan pocos. Dedicado, preocupado, loable, honesto, querido no solo por sus alumnos, sino por todo el pueblo de La Toma que lo lloró un día de crudo invierno.

Madre Querube, 11 de julio.

Vocación a la hora del Ángelus

Mientras sus compañeras en Merlo rezaban el Angelus; en Francia, la madre priora del Monasterio de Belén falleció en gracia de Dios por una enfermedad que la atacó a los 59 años, de los cuales 10 los dedicó a la vida contemplativa en San Luis.

Alfredo Sebastián Mondino, 14 de julio.

Una vida dedicada al campo

Un empresario fundamental para el desarrollo de la actividad ganadera en la provincia y en la región. Fundó la consignataria que lleva su nombre y estuvo atento a ella hasta su muerte, a los 84 años.

Claudio Segarra, 12 de agosto.

La pasión de Claudio

Era cordobés, pero su relación con el automovilismo provincial fue muy estrecha. Cuando se preparaba para correr el Turismo Pista San Luis, en un autódromo de Río Cuarto, perdió el control de su auto y la vida.

Don Nelson, 20 de agosto.

El inolvidable relincho

Pocos animales consiguieron el respeto humano y la admiración unánime del caballo de carreras que fue un fenómeno y que tuvo una trayectoria aparte en San Luis.

Lilian Videla, 31 de agosto.

La mujer que ganó todas las batallas

Fue una figura fundamental de la lucha por los Derechos Humanos en la provincia. Fundadora de la Asamblea Permanente y querellante en cuatro juicios de lesa humanidad. Un ejemplo de insistencia y valor.

Yaco Monti, 18 de septiembre.

De Villa Mercedes al mundo

La música nacional tuvo un trovador nacido en Villa Mercedes y que recorrió el mundo. Su voz fue aplaudida y vitoreada en todos los escenarios. Y se apagó para siempre a los 80 años.

José Alberto Gatto, 2 de octubre.

El 7 bravo

Delantero veloz e impredecible. Autor de 400 goles en el fútbol puntano y elegido por Alfio Basile para llevarlo a Vélez en un pase que no pudo ser. El 7 bravo tenía 65 años.

Jorge Gigena, 6 de octubre.

Cantar y contar

Fue un músico de personalidad y carisma que encontró la muerte en otra pasión, el fútbol. El dolor todavía no se va para un grupo de folcloristas que supieron apreciar sus canciones. Había cumplido 50 años un mes antes.

Juan Carlos Palma, 25 de octubre.

Matemáticas...¿Estás ahí?

Enseñó matemáticas con pasión, ayudó a comprenderla con paciencia e hizo que sus alumnos la aprobaran o desaprobaran con justicia. Como sea, para ninguno de sus discípulos, “El Negro” fue un profesor cualquiera.

César Pérez, 9 de noviembre.

Una imagen triste

Puede que su muerte sea recordada por la imagen de los bomberos tratando de apagar el fuego de su auto de rally con baldes de agua. Pero el piloto de Tilisarao merece otro recuerdo, el de un corredor que siempre quiso dar espectáculo.

Teresa Revilgilio, 13 de noviembre.

Teresa, la senadora

Una senadora que desde el sur provincial alzó la voz por todos los puntanos. Una profesional que se ganó el respeto de todos.





Sergio Muriel, 15 de noviembre.

El hombre del piano

Tuvo una carrera excepcional. Tocó con “La Mona” Jiménez y con los maestros del jazz como Chick Corea. Vivió en India, en Madrid, en Qatar y en Brasil. Murió en San Luis a los 82 años.

Héctor D´amico, 19 de noviembre.

"Birome...vendo birome"

El documento podría decir el nombre que quisiera, pero para los puntanos era “El Cholito”, el hombre que ofrecía lapiceras, diarios, medias a los gritos y que nunca pasó como uno más en las calles puntanas. Murió a los 80 años.

Matilde Daract, 4 de diciembre.

Militancia y enseñanza

Durante toda su carrera política, la dirigente justicialista le hizo honor a una de las consignas del movimiento, la lealtad, un valor que los nuevos dirigentes no están ni cerca de aprender. La recordaron con cariño.