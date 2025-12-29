Conmoción en Buena Esperanza: prisión preventiva por el ataque a una jueza

El Tribunal de Impugnaciones integrado por los Dres. Hernán Herrera, María Monserrath Bocca y Marcelo Bustamante Marone, resolvió hacer lugar de manera parcial al recurso de revisión interpuesto por el Ministerio Público Fiscal y la Querella. Foto: Periódico Judicial.

Este lunes se desarrolló una audiencia en el marco de la causa donde se investiga a Melisa Bulacio y Erica Bulacio – hermanas – como co autoras de los delitos de daños y homicidio en grado de tentativa.



El Tribunal de Impugnaciones integrado por los Dres. Hernán Herrera, María Monserrath Bocca y Marcelo Bustamante Marone, resolvió hacer lugar de manera parcial al recurso de revisión interpuesto por el Ministerio Público Fiscal y la Querella y ordenó la prisión preventiva para Melisa Bulacio y confirmó las medidas de coerción interpuestas por el Juez de Garantía para Erica Bulacio.



Cabe mencionar que el Juez de Garantía Nº1, ordenó como medida de prohibición de acercamiento y el impedimento de contacto.

La resolución se dio a conocer luego de la exposición de las partes.

Detalles claves



El Tribunal consideró, con respecto a Melisa Bulacio, que existen elementos suficientes para sostener que el delito investigado se cometió, y que la co imputada intervino en el hecho. Mientras que en relación a Erica Bulacio el estándar probatorio no resulta lo suficientemente sólido en cuanto a su intervención en los hechos en el carácter de co-autora.



Por otro lado, el Tribunal se refirió a los riesgos procesales como el peligro de fuga, el entorpecimiento a la investigación, la calificación legal, la gravedad del hecho, desobediencia a órdenes judiciales, la pena en expectativa y el riesgo para la integridad de la víctima.



Los jueces consideraron que las medidas morigeradas impuestas resultaban insuficientes y que la prisión preventiva era la única medida que podía adoptarse en esta instancia, resultando proporcional, idónea y necesaria.

Por el MPF estuvieron los Dres. Andrea Court y Marcelo Palacio Fernández, por la Defensa, la Dra. Marcela Antequeda y por la Querella, el Dr. Germán Anabitarte y la damnificada.

El hecho



El hecho investigado, según lo relatado por Fiscalía, ocurrió el pasado 3 de diciembre en Buena Esperanza, cuando las hermanas interceptaron el auto de la jueza Dalia Rivero arrojándole piedras de gran tamaño. Acto seguido, una de ellas, tomó nuevamente una roca y la arrojó al vidrio de la ventana del conductor, logrando que estallara para acceder al habitáculo. Inmediatamente, volvió a tomar una piedra y la arrojó dirigida a la cabeza de Rivero, quien pudo amortiguar el golpe cubriéndose con la mano. Como consecuencia, Rivero, sufrió heridas que fueron constatadas por la médica forense .

Periódico Judicial/redacción.