Jineteadas nocturnas, uno de los imanes de la agenda veraniega en Buena Esperanza

Con un amplio abanico de propuestas para disfrutar en familia y la novedosa realización de “Jineteadas Nocturnas”, la Intendencia de Buenas Esperanza pone en marcha la agenda vacacional “Modo Verano”, que se extenderá por tres meses.

La intendenta Sofía Larroudé, además de destacar el sello tradicionalista que las noches de destrezas criollas le darán a la programación, sostuvo que el objetivo primordial es fortalecer desde el punto de vista financiero a la localidad. “En estos últimos dos años, además de mantener nuestra cultura viva, tratamos de potenciar la economía local, porque la situación económica y social que se está viviendo es complicada en el interior de la provincia”, expresó.

Para los próximos tres meses se han previsto actividades para todas las edades. A las ferias de emprendedores se suman jornadas mediante propuestas deportivas y culturales.

La intendenta destacó que para poder llevar adelante las

“Jineteadas nocturnas”, la Comuna tuvo que llevar adelante inversiones en el predio de doma.

“Estas actividades serán una vidriera para que todos nuestros emprendedores puedan vender sus productos tanto en la pileta municipal, que será para niños y adultos mayores, como en el Campo de Doma”, precisó la intendenta y recalcó que para incentivar a los emprendedores locales se decidió no cobrarles ningún tipo de impuesto.

Tras un torneo de pádel que se disputará entre el 19 y 21 de diciembre, una de las actividades principales de la agenda se prepara para el 23 de diciembre.

El escenario será la plaza central, donde en coincidencia con el entusiasmo que despierta la llegada de Papá Noel, se habilitará una gran feria de emprendedores que tiene como base el exitoso resultado que dejó su última edición, que le inyectó a la economía lugareña más de $56.000 millones de pesos. “Es por esta razón que, a pesar del esfuerzo que requiere la organización de estos eventos por parte del municipio y de la comunidad, es que necesitamos llevarlos adelante para la reactivación económica local”, completó.