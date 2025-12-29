Ir al campo sin la Tarjeta sanluiseña costará más de 3 mil pesos de peaje

Ahora que se vienen los días en donde los puntanos aprovechan las vacaciones y el calor para ir al campo, el Gobierno Provincial aumentará el precio de los peajes con nuevas tarifas que se harán efectivas a partir del 1 de enero. Ir y volver a El Volcán, El Trapiche o algún punto turístico de la provincia que requiera el paso por alguna cabina costará más de 3 mil pesos solo por pasar por el puesto.

Ese monto se cobrará a los turistas y a los puntanos que no tienen la tarjeta Sanluiseña, un dispositivo que reducirá el costo a 610 o 500 pesos para los automóviles según el puesto por donde se traslade. El peor escenario será para un turista que desde la capital provincial quiera viajar a Merlo, un punto visitado, y no tenga la tarjeta: ir y volver le consumirá, solo en peajes, 9.600 pesos, pues tiene que pasar por tres cabinas.

El aumento de precios regirá desde el minuto cero del 2026 y tendrá diversas tarifas según el puesto. En las estaciones de Los Puquios y Cruz de Piedra, La Toma, Río Quinto, Buena Esperanza y Villa Mercedes por la ruta de Los Comechingones, el paso costará 610 pesos para los autos que tengan la tarjeta Sanluiseña.

En La Cumbre, Justo Daract, Desaguadero, Santa Rosa y Anchorena los nuevos precios alcanzan a los 250 pesos para las motos y 610 para los autos registrados en la provincia con el carné de descuento.

En los peajes de La Punilla y Portezuelo, las motos pagarán 200 pesos y los autos 500, el mismo monto que se cobrará en el peaje de Cuatro Esquinas, sobre la ruta 30.