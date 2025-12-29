  • Nuestras redes
25°SAN LUIS - Lunes 29 de Diciembre de 2025

25°SAN LUIS - Lunes 29 de Diciembre de 2025

Accidente en el Cerro de la Cruz

Camión recolector sin frenos: ATE dijo que lo advirtió

El gremio de trabajadores estatales dijo que la Municipalidad de San Luis obliga a los operarios a trabajar en muy malas condiciones. Edesal informó que al mediodía podría estar restablecido el servicio en la zona.

Por redacción
| Hace 3 horas

El accidente que protagonizó un camión municipal sin frenos en el barrio Cerro la Cruz el domingo a la noche generó malestar en el vecindario, preocupación en ATE e indiferencia entre los dirigentes de la Comuna, que no se han manifestado al respecto. Además, el hecho causó trabajo extra para los empleados de la empresa de energía.

 

 

Una de las primeras voces que se alzaron al respecto fue la de la Asociación de Trabajadores del Estado, que dijo que hace un tiempo denuncia (“muchas veces bajo amenazas”) que los empleados municipales de San Luis son obligados a trabajar en vehículos que no están en condiciones o no tienen las medidas de protección adecuadas.

 

 

Al respecto, el gremio recordó que hay un expediente abierto en la dirección de Relaciones Laborales “donde denunciamos que hay sectores de trabajo, vehículos e instalaciones que no cumplen con las normas de seguridad e higiene que impone la ley”. Esa situación, dijo ATE, no solo pone en riesgo su salud y hasta la vida del personal, “sino que muchas veces también al entorno donde se realicen las tareas”.

 

 

El camión, descontrolado, hizo caer una columna de alumbrado público y dejó sin luz a un sector del barrio. Es por eso que el mismo domingo a la noche, personal de Edesal despejó el sector y permitió que retirarán el camión.

 

 

Por la mañana del lunes los operarios levantaron la columna y se estima que al mediodía quedará normalizado el servicio eléctrico en la zona, informo Edesal.

 

 

