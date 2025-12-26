La interna en Turismo por la campaña de difusión anticipa otro desmadre

A pocos días del comienzo de una nueva temporada turística en la provincia, la difusión de las bondades y los puntos vacacionales de San Luis reavivó una interna feroz y antigua en el Gobierno Provincial. Por un lado, el ministro de Turismo, Juan José Alvarez Pinto, encara una campaña acorde a su gestión, austera, sin luces ni potencial. Y por el otro, la secretaría de Comunicación derrocha millones de pesos en figuras de alcance nacional y reza para que los turistas la vean y elijan de una buena vez San Luis como destino veraniego.

Por supuesto que la disputa central es por los presupuestos destinados a las campañas, que fueron absorbido casi en su totalidad por la secretaría de Comunicación, encarnada por la dupla conformada por Diego Masci y Facundo Santarone, siempre ávidos de trabajo cuando hay mucho dinero dando vueltas. De esos cerebros surgió la idea de “Conexión San Luis”, un slogan que, tras dos fracasos consecutivos, empezó su tercera edición.

El cambio de estrategia no es nada novedoso y consistió en la contratación de figuras famosas del ámbito nacional para que posicione a la provincia fundamentalmente en Buenos Aires. Eugenia Quevedo, Gero Arias, Marley, Lizzy Tagliani, Belén Francese cobraron sus buenos cachets para prestar por un ratito sus redes sociales y sus espacios televisivos a la difusión de la provincia.

Con cara de nada, Alvarez Pinto ve pasar una y otra vez no solo la publicidad de su ministerio sino también el dinero que podría y debería manejar él, ya que es la máxima autoridad de la provincia para pensar las estrategias que atraigan visitantes. Entonces no tuvo mejor idea que montar una campaña paralela, pero con Merlo como exclusivo destino.

El ministro radical es todavía intendente de la que fue la mayor localidad turística de la provincia y presume que más temprano que tarde tendrá que regresar a completar la segunda mitad de su mandato. Si la temporada es tan flaca como las anteriores, sumada a la incapacidad de su reemplazante, un tambaleante Leonardo Rodríguez, los hipotéticos meses de gestión de Alvarez Pinto en su localidad podrían convertirse en un infierno.

La cortada de Pinto no cayó bien en las oficinas de Masci y Santarone, quienes cuestionan la idea de posicionar a Merlo como destino exclusivo de San Luis y no quieren que el ministro tenga voz y voto en una decisión que creen propia. Tampoco fue del agrado de la dupla la presencia en el edificio de Turismo hace unos días de Juan Manuel Rigau, el primer ministro de Claudio Poggi y la primera víctima de la topadora “Conexión”.

El factor Merlo en el ministerio de Turismo es un punto que el Gobierno siente que tiene que resolver lo antes posible. La gran cantidad de funcionarios de esa localidad que pululan por las oficinas no cae bien en Terrazas del Portezuelo, que vio cerca de colmar su paciencia cuando hace unos meses un funcionario de la municipalidad merlina volcó en la ruta entre Naschel y La Toma. La bronca fue porque el miembro de la comuna del norte circulaba a una camioneta alquilada por el Ministerio. Lógicamente, el poder provincial tapó el hecho y la Policía no lo informó.

Tampoco fue vista con buenos ojos en el centro de la administración provincial la renuncia de Santiago Trobo a la secretaría de Turismo de Merlo en las puertas mismas de una nueva temporada. Incluso se deslizó el ofrecimiento de un cargo en el Ejecutivo provincial, pero el renunciante lo rechazó de plano. La última acción del secretario fue el lanzamiento de la temporada merlina, que se hizo la semana pasada y a la que, para acentuar la interna, no asistió ningún funcionario provincial, más allá del ala merlina del ministerio. Fue tal el hueco que los organizadores tuvieron que sentar en la primera fila a Gonzalo Mastronardi, un funcionario que genera automática antipatía entre los merlinos.

Trobo es un hombre clave en el armado turístico no solo de Merlo sino de toda la provincia. Los esbirros políticos del gobierno le soplaron al oído a Poggi durante estos dos años que Santiago era un fiel simpatizante del PRO y que sus ideas no encajan en el desarticulado armado ideológico del Gobierno Provincial.

Sin embargo, Trobo prefirió trabajar en Merlo y ponerle la cara a las dos pésimas temporadas de los años anteriores. Sabía que su puesto no corría peligro, pues Alvarez Pinto le debe buena parte de su eyección política. Y hasta se dio el lujo de ubicar y mantener a su hija, la influencer y modelo Luciana “Luli” Trobo en un puesto encumbrado del ministerio.

“Luli” se hizo famosa por generar contenido en sus redes sociales en distintos espacios de Buenos Aires cuando tendría que estar en la Feria del Libro, la función que los honorarios y los viáticos le encomendaron. También fue la cara de un inexplicable desfile de moda que se hizo a principios de año en el Cine Teatro San Luis y que generó una deuda sostenida en el ministerio.

Ahora, la joven ocupa el lugar que durante varios meses gestionó con paralizante ineficacia Ignacio “Nachito” Morris, quien generó la primera e inesperada rispidez entre el flamante intendente de Potrero de los Funes, Ignacio “Nacho” Olagaray, y la cúspide del Gobierno Provincial. “Llama para un puesto clave para la localidad a un tipo que echamos hace dos meses”, se escuchó decir, impávido, a un funcionario poggista en el acto de asunción del edil.

Pero nada cayó tan mal entre los funcionarios de Turismo, todavía empachados por los festejos navideños, como la publicación el viernes de un video en donde se veían las oficinas del edificio de la avenida Illía casi vacías. Era lógico: la mayoría de los funcionarios viajaron a Merlo el martes temprano, algunos el mismo lunes, y no tenían pensado volver para un solo día laboral, con el fin de semana a la espera. La ecuación es simple: si no van los funcionarios, ¿por qué van a ir a los empleados?

La publicación del video hizo que se realzara la figura de una funcionaria que hasta hace unos meses había mantenido el bajo perfil pero que en las últimas horas tomó un vuelo inusitado, que generó, a la vez, algunos resquemores en el plantel femenino que rodea de Alvarez Pinto. Se trata de Yamila Tapias, la encarga de prensa del organismo.

Fue ella quien tuvo que salir por el grupo de Whats app a convocar a los pocos empleados que había en las oficinas para que se sacaran las fotos que subieron a las redes sociales como respuesta al infame video. En esas imágenes se ven a funcionarios que tienen sus oficinas en el Cine Teatro San Luis y en el Parque de las Naciones y que fueron llamados al edificio de Turismo para hacer número.

No es la primera vez que la abnegada tarea de Tapias es incómoda. La funcionaria de Comunicación fue la señalada por el ministro para responder de manera paralela a las acciones de Masci y Santarone con “Conexión” y reavivar una lucha que no hace más que perjudicar nuevamente a los intereses turísticos de la provincia.