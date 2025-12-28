"La Princesita" Luján reconstruyó su carrera y su vida en una pelea sin fisuras

La fabulosa carrera de Micaela “Princesita” Luján empezó a reconstruirse en la madrugada del domingo cuando venció por puntos a Carolina Ferrari en la Federación Argentina de Box y se llevó el título de campeona argentina en la categoría Mosca. La villamercedina ex campeona del mundo dominó gran parte del combate ante la porteña y triunfó en falle unánime.

La pelea entre Luján y Ferrari fue la última de la última velada del año en el boxeo nacional y tuvo momentos de alto vuelo, con la villamercedina castigando con dureza abajo y la contrincante en pleno aprovechamiento de la distancia. No obstante, a partir del tercer round, “La Princesita” consiguió imponer su potencia y su experiencia.

En el octavo asalto, un feroz gancho de la puntana al hígado de Carolina la tiró al suelo y terminó de definir la suerte del combate. Las tarjetas marcaron 96 a 93, 95 a 94 y 97 a 92, todas a favor de Luján.

La villamercedina entró confiada a la pelea por el título argentino ya que en septiembre de 2023 había noqueado a Ferrari, una pugilista que venía con récord negativo pero que evidenció una gran preparación física y fue una dura rival para la ahora campeona.

Con la victoria y el título, Micaela cerró de excelente manera un año que fue de reconstrucción en su carrera y que había tenido una sola pelea, una injusta derrota con Ayelén Granadino. El 2025 también fue el relanzamiento personal de la puntana, tras superar la muerte de su madre en 2024.

Así lo evidenciaron las lágrimas que derramó apenas la anunciaron como la nueva campeona. “Quise dejar el boxeo pero mi mamá me enseñó a que hay que seguir peleándola”, sostuvo la villamercedina que regresó a los primeros planos del boxeo femenino nacional y que en las declaraciones posteriores a la pelea reclamó una chance mundialista.