Los hechos se miden también en palabras, que arman frases, que arman la realidad. Dichas en boca de funcionarios tienen un peso, pero salidas de lenguas anónimas también. Aquí un repaso por las frases del 2025 que construyeron la realidad de la provincia, con algunas pocas que pintaron al país.

“Es horrible vivir así, nos quitaron la paz”, vecinos de Estancia Grande al jefe de policía. Una cruda realidad. 4 de enero.

“A mí, mal no me está yendo”, Leonardo Rodríguez, intendente de Merlo. La empatía que necesita la política. 2 de diciembre.

“Cómo hinchas las bolas con eso”. El gobernador Claudio Poggi a una periodista que le preguntó su relación con José Espert en la Rural de San Luis. 4 de octubre

“El ministro de Cultura no está a la altura de las circunstancias, su cargo le queda grande”, Diego Sosa. El mayor productor de espectáculos de la provincia dijo lo que toda la provincia piensa de Juan José Álvarez Pinto. 22 de octubre.

“Al final del año vamos a tener un balance positivo de 50 millones de pesos”, Jorge Caro, presidente de Estudiantes un día después del descenso. Justo lo que el hincha quería escuchar. 20 de septiembre.

“Me doy asco”, un acusado de violar a su hija antes de ser condenado. Un sentimiento generalizado. 26 de noviembre.

“Que no se tape la verdad”, familiares de Pablo Peña, el peluquero fallecido por mala praxis en el Ramón Carrillo ante las maniobras de las autoridades del hospital. 29 de enero.

“En cada partido del Mundial sentí el apoyo de la gente de San Luis”, Pablo Mínguez, el jugador de handball puntano tras su primer gran certamen con la selección. 27 de enero.

“Hice todo por salvar a mi hijo pero nunca me escucharon”, Yesica Olguín, la madre de un chico abandonado por el estado. 19 de enero

“El viento no solo se llevó los techos del galpón, también se llevó nuestros sueños”, Rosa Amieva, integrante de una cooperadora de Juana Koslay, tras la atroz tormenta del día de reyes. 8 de enero

“Hasta acá llegué”, José “Pepe” Mujica, ex presidente de Uruguay el 9 de enero, cuatro meses antes de su muerte.

“Cuando las cosas no están bien, es una obligación participar, ser peronista es un derecho”, Alberto Rodríguez Saá y una definición precisa de la política. 25 de febrero.

“Alta coimera, Karina es alta coimera”, al son de “Guantanamera”, las huestes kirchneristas.

“Tira piedra, kuka tira piedra”, al son de “Dame fuego, el presidente Javier Milei.

“Dejo una parte de mí en cada rincón de este estadio, con el corazón lleno de gratitud y un cariño inmenso por todo lo vivido. Siempre seré uno más de esta familia. Gracias, hasta que nos volvamos a encontrar", Pablo Solari y su despedida de River. 12 de febrero.

“La piedra que se desprendió se me cayó encima de los dedos y me quedaron muy lastimados. Estoy muy agradecido de que fue en los dedos y no en la cabeza”, Gero Arias contó cómo fue el accidente en el que perdió dos dedos, pero no la cabeza. 30 de marzo.

“Se toman con liviandad la salud de nuestros hijos”, madres preocupadas por el PANE; uno de los temas sin resolución para el Gobierno. 26 de marzo

“Soy víctima de la ignorancia de quienes obtuvieron el poder político sin conocer lo que les precedía”, Gustavo Romero Borri, poeta, por entonces crítico, acallado una semana después con un cargo público. 21 de marzo.

“Nos dejaron solos”, Nancy Muñoz, esposa del oficial Renato Fuentes, asesinado en un asalto en 2024. 19 de marzo.

“Callate la boca, peronista de mierda”, un oficial de policía a un joven motociclista volvía de una marcha de apoyo a los jubilados en la plaza Pringles. 14 de marzo

“Poggi es un delincuente”, Carlos González D’Alesandro, el dirigente libertario y su habitual decisión para hablar. 14 de marzo.

“Las jugadoras de hockey de distintos clubes de San Luis queremos manifestar nuestro profundo malestar ante la falta de respeto y planificación de la Secretaría de Deportes en base a la utilización de la cancha del Ave Fénix”, jugadoras de hockey de distintos clubes de San Luis. Un problema sin solución. 1 de noviembre.

"Las sesiones van a comenzar la primera semana de marzo, después del primero… Todavía no me ha llegado la invitación, pero entiendo que va a ser entre el 6 y el 7 de marzo", Karina Bachey, la diputada nacional, una vez más contra la Constitución Provincial, que indica que las sesiones legislativas comienzan el 1 de abril. 3 de marzo

“El Papa Francisco murió con las sandalias puestas”, Gabriel Barba, el obispo de San Luis y la despedida a su amigo. 21 de abril.

“El premio es un reconocimiento al trabajo”, Manolo Maiztegui, el conductor de Inspirar TV, único programa de San Luis que ganó el Martín Fierro Federal. 14 de abril.

“Pretender que la justicia funcione mejor por sumar días hábiles es como obligar a un cirujano a operar los domingos”, el colegio de Forense de San Luis y una advertencia llena de lógica al gobernador. 26 de mayo.

“Lo que pasa es que allá en Dubai ven el turismo de otra manera, lo ven distinto. Había Trafics que nos llevaban a conocer la ciudad y fuimos. No tengo ninguna culpa por eso”, Luis Giraudo, secretario de Discapacidad de la provincia sobre sus polémicas fotos de paseo por Qatar. 23 de junio.

“Yo estaba muy nervioso antes de filmar, tenía nudos en el estómago, pero cuando el director decía ‘acción’ se me pasaba todo”, Joel Barban, el puntano que participó de “El eternauta”, la serie del año. 3 de mayo.

“La gente sigue ahí, estaba cuando ganaba y me apoya ahora cuando no gano; entonces ,ese cariño siento que se lo tengo que devolver”, Daniel “Sanyo” Gutiérrez tras perder en el Premier Padel de Argentina. 29 de mayo.

“No nos hicimos radicales para especular electoralmente”, Walter Ceballos, histórico dirigente radical, una definición clara que tiene un destinatario claro. 12 de agosto

“Los pilotos se quejaron porque un asfalto nuevo no se debería haber desgranado”, José Lorenzino, el presidente del Moto club San Luis y la polémica por el estado del Rosendo Hernández tras la carrera de Turismo Carretera. 22 de septiembre.

“Me volvió el alma al cuerpo”, Alfredo “Puly” Villegas al recuperar las medallas panamericanas que le habían robado de su casa. 20 de setiembre

“Poggi me robó los votos”, Raúl Laborda, otro dirigente que acusa al gobernador. 14 de mayo.

“Tomate las cosas en serio, Claudio; hay mucha gente en el país que sabe de seguridad y San Luis tiene fondos para contar con esos servicios”, Walter Oio, empresario vinculado al poggismo luego de un nuevo robo en su casa. 27 de junio.

“El acceso a la información es un derecho, no un favor que se concede”, periodistas de San Luis en un reclamo muy fuerte al Gobierno provincial. 3 de noviembre.

“Hay una situación de quebranto total”, Ariel Ayello, presidente de la Sociedad Rural Río V. 10 de junio.

“Hola Juniors, te quería mandar muchas fuerzas, vamos con todo, te mando un abrazo grande”, Miguel Merentiel, el goleador de Boca a Isaías Gatica, el nene puntano que venció a la leucemia en el Garrahan. 6 de junio.

“Angelelli lo que menos fue es ser santo. Confío en Dios y no en los intereses políticos eclesiales”, Laila Muñiz, secretaria de Deportes del Gobierno de San Luis con las dificultades de redacción de cualquier funcionaria. Zapatera, a tus zapat…No no, mejor que siga opinando de otras cosas. 25 de julio.

“La decisión de la cosecha fue ejecutada por Bazla y autorizada por Endeiza”, Darío Oviedo, el funcionario de la secretaría de Ética acusado de robar dos millones de dólares en maíz empezó a abrir la boca. Puede haber más. 29 de octubre.

“Se nos están yendo los jóvenes”, Paula Ceballos, psicóloga, en un duro cuestionamiento a la salud mental estatal. Nadie la escuchó. 24 de octubre.

“No apoyaré negacionistas ni abuso de autoridad”, Raúl Gil, rector de la UNSL tras las declaraciones de un docente que negó el índice de abuelidad y que sigue en sus funciones. 23 de noviembre.

“Las imágenes no fueron lindas, es cierto. Se ve desprolijo, quedó desprolijo”, Jorge Ochoa, jefe del CUCAI San Luis, después que profesionales del Garrahan deambularan por el hospital de Villa Mercedes en busca de alguien que los atienda por un órgano donado. 10 de septiembre.

“Hay que estar enfermos para hacerle lo que les hicieron a mi mamá y a mi hermana”, Sol Di Matteo, hija y hermana de las víctimas del doble crimen de Mercedes. 21 de diciembre

“El deporte no se sostiene solo con garra”, Lucía Juárez, tras ganar el subcampeonato argentino y pedir, una vez más, ayuda oficial para el atletismo. 9 de diciembre

“Matías murió como un héroe”, Marcos Barrios Espíndola, soldado paraguayo en la guerra de Ucrania que vio morir al puntano Matías Godoy. 6 de diciembre.

“Pensé que era un regalo de Dios”, Verónica Acosta, la mujer que recibió una transferencia errónea del Gobierno Provincial por 500 millones de pesos. Lo que se dice un Dios generoso. 23 de mayo.

“Señor gobernador..-¿Y el aumento? ¿para cuándo el aumento y el cambio de los jefes corruptos que tenemos?”, un oficial por la radio policial a Claudio Poggi el día en que se inauguró un nuevo sistema de comunicaciones en la fuerza. Nada puede malir sal. 31 de octubre.

“El público de San Luis no es calmo, es observador”, Lali Espósito, en una charla exclusiva con El Diario antes de su show en la provincia. 27 de julio.

“Fueron muchas emociones y sentimientos encontrados”, Joana Bolling, otra puntana que hace historia en el handball tras su primer mundial. 12 de diciembre.

“Nu es co dicen por ahí que son los sueldos bajos…no son los sueldos bajo. Lo que pasa que a veces la gente por la voracidad de toda…de la vida cotidiana tiene que gastar y a veces va a los gremios a pedir aumen…a pedir eehhh, laaa, carne, mercadería, préstamo y uno tiene que estar ayudandoló”, Edgar Magallanes, secretario general de Obras Sanitarias. Sin eses finales, con filosofía contemporánea y espíritu combativo.

“Siempre llevo la banderita puntana, adonde voy. Estoy presente, con mucho cariño y siempre que lo hago es un orgullo”, Facundo “Nani” Quiroga, miembro del cuerpo técnico de las selecciones juveniles de AFA durante el Mundial Sub 20 en Chile. 19 de octubre.

“La habían vestido como para ir de fiesta”, Ricardo Torres, ex médico forense contó en un capítulo de “El oficio de vivir” uno de los casos policiales más resonantes de la provincia, el de Yesica Contreras. 18 de septiembre.

“Puedo ser efusivo, loco, pero nunca un ladrón. Soy de carácter fuerte, pero de buen corazón”, Claudio Latini, ex jefe de policía de la provincia en el juicio en el que fue condenado a dos años y medio de cárcel. 31 de octubre.

“El año de la educación será el día que dejen de humillarnos”, Mabel Becerra, docente villamercedina en una durísima carta al Gobierno provincial. 20 de diciembre.

"En mi carácter de director de la obra social, me dirijo a fin de comunicar formalmente la decisión de rescindir el convenio entre Dosep y el Círculo Médico de San Luis, celebrado con fecha del 9 de marzo de 2007”, Jorge Vergara en una carta documento para ser protagonista del conflicto más vergonzoso e impudoroso del año. 19 de agosto.

“No al impuesto, no al impuesto”, vecinos de Juana Koslay rechazaron en una manifestación el impuesto ordenado por el entonces intendente Jorge “Toti” Videla. Quedó sin efecto en ese momento. 25 de octubre.

“Lo que pasa es que el funcionario a veces quiere hablar y a veces prefiere hacer silencio sobre un tema, eso también tiene que ver con el periodismo”, Diego Masci, secretario de Comunicación del Gobierno para quien el silencio de los funcionarios tiene que ver con el periodismo. En fin. 5 de noviembre.



