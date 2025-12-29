  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

25°SAN LUIS - Lunes 29 de Diciembre de 2025

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

25°SAN LUIS - Lunes 29 de Diciembre de 2025

EN VIVO

El tiempo en San Luis

El año se despide con mucho calor y algunas lluvias

Se espera para los últimos días del 2025 temperaturas máximas que rondarán los 35 grados. También habrá precipitaciones aisladas. El domingo llovió en casi toda la provincia.

Por redacción
| Hace 5 horas

Con altas temperaturas y luego de un domingo lluvioso en gran parte de la provincia, el 2025 se despedirá con 35 grados de máxima en al menos dos días y con más precipitaciones.

 

 

Tras un comienzo de lunes fresco con el cielo parcialmente nublado, por la tarde habrá doble aumento: de temperatura y de nubosidad. Esa combinación podría traer lluvias aisladas que acompañarán una jornada en la que se estima que la máxima estará en los 31 grados.

 

 

Para el martes las temperaturas aumentarán considerablemente y llegarán a los 34 grados, con mínimas establecidas en 23 y poca probabilidad de lluvia. Será el anticipo de un último día del año muy caluroso, ya que la Red de Estaciones Meteorológicas anunció que el miércoles la máxima sería de 35 grados y la mínima de 24.

 

 

Para el 31 de diciembre también se anuncian probables lluvias, como las que cayeron el domingo y que tuvieron su pico en los 50 milímetros que llovieron en La Tranca, los casi 40 de Quines y los más de 30 de Paso Grande. En el resto de la provincia, el promedio de agua caída fue 15 milímetros.

 

 

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo