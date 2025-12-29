El año se despide con mucho calor y algunas lluvias

Con altas temperaturas y luego de un domingo lluvioso en gran parte de la provincia, el 2025 se despedirá con 35 grados de máxima en al menos dos días y con más precipitaciones.

Tras un comienzo de lunes fresco con el cielo parcialmente nublado, por la tarde habrá doble aumento: de temperatura y de nubosidad. Esa combinación podría traer lluvias aisladas que acompañarán una jornada en la que se estima que la máxima estará en los 31 grados.

Para el martes las temperaturas aumentarán considerablemente y llegarán a los 34 grados, con mínimas establecidas en 23 y poca probabilidad de lluvia. Será el anticipo de un último día del año muy caluroso, ya que la Red de Estaciones Meteorológicas anunció que el miércoles la máxima sería de 35 grados y la mínima de 24.

Para el 31 de diciembre también se anuncian probables lluvias, como las que cayeron el domingo y que tuvieron su pico en los 50 milímetros que llovieron en La Tranca, los casi 40 de Quines y los más de 30 de Paso Grande. En el resto de la provincia, el promedio de agua caída fue 15 milímetros.