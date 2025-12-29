El sorteo de viviendas subió el termómetro en Fraga

En un descargo formal presentado ante el Gobierno Provincial, una mujer denunció graves irregularidades en el reciente sorteo de casas sociales y de autoconstrucción. El escrito fue realizado por Ana María Becerra, una vecina de Fraga que expuso inconsistencias que “afectan directamente la transparencia del proceso habitacional en esta localidad”.

De acuerdo al descargo de Becerra, los puntos principales de la impugnación son el incumplimiento del requisito de Vivienda Única ya que, dijo, tiene conocimiento de “personas beneficiadas en el sorteo que ya poseen propiedades, aunque no salgan a su nombre”. “No poseen título de propiedad porque no han realizado el trámite pero eso no quiere decir que no tengan donde vivir, lo cual contradice el espíritu social del programa, que debe priorizar a quienes no tienen un techo propio.”

También señaló Becerra “falta de residencia efectiva”, otros de los requisitos impuestos por el Gobierno Provincial. Describió que “existen adjudicatarios que no residen en la localidad”.

Otro de los cuestionamiento de la vecina de Fraga apunta al “doble beneficio”, una observación en la que manifiesta que “has ciertos ciudadanos que son pareja y que fueron beneficiarios tanto uno como otro en el sorteo”.

“Con respecto a la vivienda de autoconstrucción, como en su momento los préstamos, mi primer emprendimiento, resulta inequitativo e injusto, frente a la gran cantidad de familias que no han recibido ninguna asistencia”, sostuvo.

En su indignación Becerra dijo que “no puedo entender cómo se permite que estas cosas pasen en un pueblo de dos por dos, donde todos nos conocernos y todos sabemos todo”. La vecina exigió que “se realice una revisión exhaustiva y cruce de datos entre Catastro, Registro de la Propiedad, AFIP/ANSES de los beneficiarios impugnados" y que se dé la baja de quienes no cumplan con los requisitos de necesidad habitacional y residencia.

Por otra parte, Becerra solicitó que “se garantice la transparencia del proceso y se otorgue esas vacantes a familias que realmente lo necesiten”. La denunciante aclaró que no tomó la decisión de hacer la denuncia “para obtener ningún beneficio personal, sino porque, está de más decirlo, estoy realmente indignada de tanto manoseo e injusticia”