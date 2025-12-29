Tiene un hijo con autismo, es viudo y busca acceder al plan de viviendas

La historia de Diego Rojas, de 36 años, supera todos los límites pensados. Objetivamente, no se puede comprender el nivel de indiferencia de las autoridades provinciales. Por más explicaciones técnicas que dispongan, este tipo de casos terminan resaltando con fuerza en medio del impacto de la impericia. El hombre es viudo, tiene un hijo con autismo y lucha como puede ante la inacción estatal. No pide nada regalado; solo necesita acceder a un plan de viviendas.



"Me anoté hace 13 años, en el programa de Poggi. Pasaron los años y nunca accedí. Ahora me anoté para este nuevo llamado. Salí en el primer listado de inscriptos, pero ahora no figuro; me pasaron a la parte de autoconstrucción y no tengo terreno. Me duele que no contemplen la situación de mi hijo", expresó Rojas en diálogo con El Diario de la República.



Un presente complejo



Rojas actualmente alquila. Es operario y, como le ocurre a muchos, pagar el lugar donde vive le significa una verdadera odisea. Se la pasa buscando lugares más accesibles y comparando precios, en medio de la desesperación por una mejor calidad de vida para su hijo. Porque, al fin y al cabo, una vivienda es un espacio elemental para el desarrollo integral del niño. Ni hablar de que el dinero que no se gastaría en alquiler podría utilizarse en cuestiones elementales para su bienestar.



Sin escucha



El hombre contó que, frente a las complicaciones actuales, tomó la decisión de ir a Terrazas del Portezuelo para ser escuchado. Pero lejos de eso, se topó con la lamentable realidad de la apatía.



"Tampoco me dan la chance de explicar lo que me pasa. Fui a buscar una solución, a hablar, y me dijeron que tengo que esperar hasta marzo. Pedí hablar con alguien y me dijeron que estaban ocupados. Me retiré sin siquiera ser escuchado. Estoy indignado. Si al menos uno fuese escuchado, sería otra cosa", manifestó.



"Promocionar viviendas, generar esperanzas y encontrarse con una pared en medio, para mí es una decepción. No verme en el sorteo me bajoneó", concluyó.

