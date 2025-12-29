Una joven de 22 años gritó por ayuda y lograron detener al acosador

El agresor concretó golpes con un haca en la puerta del domicilio de la mujer. Foto: Policía de San Luis.

Durante la mañana de este lunes, policías de la sección movilidad del Comando Radioeléctrico, detuvieron a un hombre de 46 años en la ciudad de San Luis.

Según informó la Policía, recibieron una alerta del Centro de Operaciones Policiales sobre un individuo armado con un hacha que estaba provocando daños en una vivienda ubicada en calle Dominicos Puntanos al 100.

Al llegar al lugar, los efectivos observaron al hombre en la vía pública portando el hacha. Intentó darse a la fuga, pero fue interceptado a los pocos metros.

La propietaria del domicilio, una joven de 22 años, declaró que minutos antes el agresor había golpeado la puerta, ingresado por la fuerza y manoseado a la víctima. Tras los gritos de auxilio, se retiró, pero regresó portando un hacha y comenzó a provocar daños en la puerta de la vivienda.

Ante la gravedad de la situación, el hombre fue detenido y trasladado a la Comisaría Seccional 2°, quedando a disposición de la Justicia provincial. El hacha fue secuestrada preventivamente.