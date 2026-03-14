Celeste Aparicio aprovechó los despidos de docentes y designó a una hermana

Celeste Aparicio que es la directora de Comunidad Educativa del gobierno de San Luis, ni lerda ni perezosa, aprovechó el despido de docentes y coordinadores de escuelas generativas rurales para nombrar a un familiar directo en el esquema del gobierno provincial.

Se trata de Adriana Aparicio que quedó al frente del Circuito N° 16 con jurisdicción en la escuela de Daniel Donovan (Juana Koslay) y otros establecimientos de la zona.

Celeste, de desastrosa labor en el manejo del programa alimentario PANE, justificó los despidos en supuestos “mal desempeño e irregularidades”. La coordinadora cesanteada Sandra Aranda le salió al cruce. “Le quiero recordar a Celeste Aparicio que en la Feria de Ciencias el equipo de mi escuela fue premiado por el gobernador Claudio Poggi y el ministro Guillermo Araujo por nuestro proyecto. Entonces mala docente, con una distinción, no la entiendo”, fustigó.