  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

27°SAN LUIS - Sabado 14 de Marzo de 2026

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

27°SAN LUIS - Sabado 14 de Marzo de 2026

EN VIVO

De paso, cañazo

Celeste Aparicio aprovechó los despidos de docentes y designó a una hermana

La directora de Educación aprovechó la movida y incluyó a otro familiar en el esquema del gobierno provincial.

Por redacción
| Hace 8 horas
Celeste Aparicio. Foto: Facebook Celeste Aparicio.

Celeste Aparicio que es la directora de Comunidad Educativa del gobierno de San Luis, ni lerda ni perezosa, aprovechó el despido de docentes y coordinadores de escuelas generativas rurales para nombrar a un familiar directo en el esquema del gobierno provincial.

 

 

Se trata de Adriana Aparicio que quedó al frente del Circuito N° 16 con jurisdicción en la escuela de Daniel Donovan (Juana Koslay) y otros establecimientos de la zona.

 

 

Celeste, de desastrosa labor en el manejo del programa alimentario PANE, justificó los despidos en supuestos “mal desempeño e irregularidades”. La coordinadora cesanteada Sandra Aranda le salió al cruce. “Le quiero recordar a Celeste Aparicio que en la Feria de Ciencias el equipo de mi escuela fue premiado por el gobernador Claudio Poggi y el ministro Guillermo Araujo por nuestro proyecto. Entonces mala docente, con una distinción, no la entiendo”, fustigó.

 

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo