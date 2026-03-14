Celeste Aparicio aprovechó los despidos de docentes y designó a una hermana
La directora de Educación aprovechó la movida y incluyó a otro familiar en el esquema del gobierno provincial.
Celeste Aparicio que es la directora de Comunidad Educativa del gobierno de San Luis, ni lerda ni perezosa, aprovechó el despido de docentes y coordinadores de escuelas generativas rurales para nombrar a un familiar directo en el esquema del gobierno provincial.
Se trata de Adriana Aparicio que quedó al frente del Circuito N° 16 con jurisdicción en la escuela de Daniel Donovan (Juana Koslay) y otros establecimientos de la zona.
Celeste, de desastrosa labor en el manejo del programa alimentario PANE, justificó los despidos en supuestos “mal desempeño e irregularidades”. La coordinadora cesanteada Sandra Aranda le salió al cruce. “Le quiero recordar a Celeste Aparicio que en la Feria de Ciencias el equipo de mi escuela fue premiado por el gobernador Claudio Poggi y el ministro Guillermo Araujo por nuestro proyecto. Entonces mala docente, con una distinción, no la entiendo”, fustigó.
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