Papelón: "bajaron" cursos de la ULP que chocaban con la diplomatura en IA del Gobierno

Mientras el Gobierno promociona una diplomatura en IA, la ULP ofrecía casi el mismo tipo de capacitaciones. Los medios oficialistas lo difundieron, evidenciando un teléfono descompuesto impensado.

Lo que para el Gobierno era un trayecto de celebraciones al jactarse más de 9 mil inscriptos en la nueva diplomatura de Inteligencia Artificial (IA), terminó convirtiéndose en un síntoma de la falta de norte que atraviesa la gestión provincial. La descoordinación entre Terrazas del Portezuelo y la Universidad de La Punta (ULP) fue tan grosera que el propio Ejecutivo debió desestimar y borrar de la escena un curso que la casa de estudios ya promocionaba.



El escándalo se desató cuando, en paralelo al convenio con la Universidad Austral que presentó el gobernador Claudio Poggi, la ULP lanzó su propio programa. Ambas propuestas apuntaban al mismo público (docentes y directivos) y ofrecían herramientas similares, lo que desnudó que no existe un lineamiento centralizado ni diálogo entre las áreas.



De la promoción al "borrazo"



Ante el absurdo de tener dos capacitaciones compitiendo por los mismos recursos y destinatarios, la orden fue tajante: bajar de un plumazo la oferta de la ULP. El intento de normalizar la situación llegó tarde, ya que la confusión entre los docentes ya se había sembrado.



La "baja" se reflejó en los medios oficialistas, que muestran un "error 404" cuando se intenta ingresar a las noticias alusivas. Aunque en la página oficial de la ULP figuran algunas capacitaciones, con fechas estipuladas de inicio de cursada y de apertura de inscripciones, la orden fue tajante para invisibilizar las alternativas de la casa de estudios provincial y favorecer a la propuesta gubernamental.



Esta marcha atrás forzada dejó en claro que el Gobierno no logra encontrar un equilibrio institucional. Mientras el Gobernador se adjudicaba una "medida brillante" que incluía la entrega de computadoras en comodato, la ULP funcionaba como un ente autónomo y desconectado, lanzando talleres por Google Meet que terminaron en la papelera de reciclaje.



Sin brújula política



La situación trasciende lo anecdótico. En los pasillos gubernamentales se percibe un clima de teléfono descompuesto donde nadie parece saber con certeza hacia dónde ir. La falta de coordinación en el denominado "Año de la Educación" es preocupante: se anuncian grandes transformaciones tecnológicas, pero la gestión interna no logra siquiera coordinar una agenda de cursos.

