Completan el gabinete provincial con Pedro Canali y Daniel Berro

En medio de las últimas tormentas del verano que “cubrieron de muchos nubarrones” a Terrazas del Portezuelo, el gobernador Claudio Poggi llenó los puestos vacantes que tenía en su equipo directo de colaboradores. Ahora, se espera que hará con el lugar que ocupa el secretario de Ética Pública y Control del Estado, Ricardo Juan André Bazla, que esta semana será sentado en el banquillo de la justicia, acusado de “Defraudación a la Administración Pública”, entre otros delitos.

Este viernes, la vocería oficial comunicó que el concejal de Juana Koslay Pedro Canali fue designado Ministro de Ciencia e Innovación en reemplazo de Delfor Sergnese.

El empresario surgido del espacio “Todos Unidos” y con paso por la presidencia del club GEPU, desde hace años aspiraba a ocupar esta función y cuentan en ese sector que para nada le gusto cuando Poggi nombró en esa cartera primero a Alfonso Vergés y últimamente a Sergnese.

Por su parte, Bello llega a la conducción de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable en medio de un clima de sospechas por “oscuros manejos” durante la gestión de Federico Cacace y coletazos de una fuerte interna radical.

El Diario de la República adelantó que Canali ya se probaba el traje de ministro para suceder a Sergnese hijo y que Berro estaba a la cabeza de la lista para ocupar el lugar del desplazado Cacace.

Ambos, jurarán el próximo viernes 20. En ese mismo acto lo hará Juan Pablo Torres al frente de la flamante Secretaria de Política Habitacional. Es decir, que Poggi sigue agrandando la estructura de secretarias con rango de ministro. El renunciado radical Hugo “Pipo” Rossi fue ubicado como asesor.

Desaguadero

Mabel Olguín es la nueva delegada organizadora del municipio de Desaguadero. Reemplaza a Sergio González que dio un paso al costado aduciendo “razones personales”.

Sin embargo, la caída de González se produce en el contexto de numerosas críticas por recibió en las últimas semanas por su accionar como delegado.

Olguín fue nombrada en la función tras una reunión con el ministro de Gobierno, Gonzalo Amondarain.