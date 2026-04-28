Amenazó a su ex por WhatsApp con una foto de un arma y quedó imputado

La Fiscalía de Género formalizó la imputación durante una audiencia en el Juzgado de Garantía N°1 de la Segunda Circunscripción. Foto: Poder Judicial.

En una audiencia celebrada en el Juzgado de Garantía N°1 de la Segunda Circunscripción Judicial, la Fiscalía de Género formalizó la imputación contra Diego Joaquín Heredia, acusado de amedrentar a su ex pareja mediante el uso de un arma de fuego.



El magistrado interviniente hizo lugar al pedido de la fiscalía y dispuso una prórroga de detención de tres días solicitada por la defensa del imputado, quien no presentó objeciones a la formulación de los cargos.



Los hechos que motivaron la intervención judicial se desencadenaron el pasado sábado 25 de abril, cerca de las 23:30 horas. Según el relato fiscal, Heredia inició una serie de comunicaciones a través de la aplicación WhatsApp con la denunciante, de quien se encuentra separado hace cinco meses y con quien tiene un hijo de siete meses.



En lo que la fiscalía describió como un acto de control sobre la mujer, el hombre envió una fotografía de reproducción única de un arma de fuego acompañada por la frase: “ahí voy para allá”.



Ante la gravedad de la amenaza, la víctima alertó de inmediato al servicio de emergencias 911. Mientras el personal policial se constituía en la vivienda para brindar protección, el imputado arribó al lugar a bordo de su automóvil.



Una vez frente a la propiedad, comenzó a exigir a gritos que la mujer saliera, momento en el cual la víctima pudo observar desde el interior que el hombre la apuntaba con un arma desde la ventanilla del vehículo.



La rápida intervención de los efectivos policiales presentes en el lugar permitió la aprehensión inmediata de Heredia.



Tras una requisa de urgencia realizada sobre el rodado, los uniformados hallaron el arma de fuego sobre el asiento del acompañante, confirmando la veracidad del riesgo denunciado minutos antes.



Finalmente, el Juez resolvió imputar a Heredia como presunto autor de los delitos de portación ilegítima de arma de fuego de uso civil y amenazas en concurso real, de acuerdo a lo previsto en los artículos 149 bis, 189 bis, 45 y 55 del Código Penal Argentino.



El acusado permanecerá privado de su libertad mientras se cumple el plazo de prórroga solicitado por su defensa técnica para analizar la estrategia procesal.