Encuentro en Quines con un duro análisis del presente que golpea a San Luis

La casa del concejal quinense y presidente del PJ de Ayacucho, Sergio “Peteco” Álvarez, fue escenario este viernes de una reunión entre amigos, conocidos y dirigentes.

En la mesa no faltaron los temas políticos, el Mundial de Fútbol, las anécdotas, experiencias, las fotos y los recuerdos.

Participaron el presidente del Partido Justicialista Alberto Rodríguez Saá, la concejala Adela Nasif, el concejal Claudio Ortiz, el dirigente sindical Mario Arce y los comerciantes Rodrigo Acevedo y David Alume. También, Rodrigo Aldaya, Selena Jorge y los exdiputados provinciales Analía Agüero y Mario Alume, entre otros amigos y conocidos del dueño de casa.

La juntada transcurrió en muy buen clima y profundos análisis del lugar que la provincia de San Luis tenía en el contexto nacional frente a un presente con cifras y registros que preocupan. “La esperanza es recuperar el sello que identificaba a San Luis: con pujanza, crecimiento, ideas, salud, obras, luz y buenos salarios, entre otros aspectos”, sintetizó “Peteco” Álvarez.