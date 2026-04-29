En medio de un silencio total, 200 gendarmes allanan la cárcel de San Luis

En la puerta de la Penitenciaría Provincial reina la incertidumbre, custodiada de cerca por una gran cantidad de autos de la Gendarmería Nacional. La mañana que suele ser silenciosa en los alrededores de la cárcel mantiene el silencio, pero cuando se debería hablar.

Un numeroso allanamiento en un ámbito cerrado genera misterio y muchas preguntas que nadie se anima a responder. La Gendarmería guarda silencio, el Ministerio de Seguridad guarda silencio, el gobierno guarda silencio, la Penitenciaría guarda silencio.

En la puerta del penal hay camionetas, ambulancias y móviles de diversas fuerzas, mientras los gendarmes entran y salen ante la mirada estupefacta de los guardicárceles y de un puñado de personas que se acercó hasta la puerta para conocer la suerte de sus familiares detenidos.

Por la movilización de vehículos y oficiales parece evidente que algo extraño pasa afuera, pero sobre todo adentro de la cárcel. Antes de que comience el operativo, los internos fueron encerrados en su celda con la orden de que nadie salga.

Resulta extraño también que hayan llegado gendarmes de Mendoza y Córdoba para custodiar el operativo. “A nosotros nos pidieron que vengamos y que custodiemos la zona externa del penal”, dijo uno de los oficiales de manera extraoficial. Fue uno de los pocos que se animaron a hablar, fuera de micrófono, por supuesto.

El teléfono de la directora del penal, Karina Mantelli, permanece apagado y algunas fuentes indican que el centro del allanamiento sería, justamente, la dirección del penal. Pero por ahora, el hermetismo le gana a la información certera.