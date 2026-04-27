El defensor de Escudero tildó de “exagerada” la preventiva y apunta contra la fiscal

Hugo Scarso, abogado del agente Matías Raúl Escudero, no dejó margen para las medias tintas y calificó como una “exageración” la prisión preventiva por 90 días dispuesta contra su defendido. Según planteó, la medida resulta desproporcionada frente a un hecho que, a su criterio, está “mal calificado” por la fiscalía.

Scarso sostuvo que, tras revisar el expediente, no surgen elementos que justifiquen una medida de encierro. Insistió en que la prisión preventiva debe ser la última herramienta del sistema penal y remarcó que existen alternativas menos gravosas para garantizar el proceso. En esa línea, anticipó que ya solicitaron una audiencia de revisión donde buscarán revertir la decisión judicial.

El abogado también deslizó críticas hacia el Ministerio Público Fiscal, al hablar de una “conducta bastante atípica” en el manejo del caso. Sin entrar en mayores detalles, dejó planteado que uno de los ejes de la estrategia será discutir la calificación legal del hecho, lo que podría modificar de raíz la situación procesal del imputado.

Además, no descartó que Escudero declare en la próxima audiencia, prevista para el miércoles. Según explicó, la defensa pidió su comparecencia y evaluará si presta testimonio en función del desarrollo de esa instancia clave.

Mientras tanto, el policía continúa detenido en el Servicio Penitenciario Provincial. La causa sigue abierta y, en paralelo a la acusación por la golpiza, ahora también se juega una batalla jurídica donde la defensa busca desmontar lo que considera un avance excesivo de la fiscalía.