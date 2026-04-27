Acusan que Freixes y su familia son víctimas de una persecución feroz del gobernador

El abogado Pascual Celdrán, que representa a Sergio Freixes en una causa por presunta defraudación al Pueblo Ranquel, expresó que el gobierno de Claudio Poggi utiliza a la justicia para perseguir a ex funcionarios “para rencillas políticas personales”.

“No hay motivos para la acusación, en teoría por lo que dijo el fiscal es que habría unos 600 mil pesos en transferencias que no están acreditadas. Sin embargo, está todo acreditado en 14 biblioratos que estuvieron dos años secuestrados indebidamente por el gobierno de Poggi y que recién lo devolvieron hace una semana. Por supuesto, pese a la irregularidad, fiel a como viene sucediendo en tribunales dijeron que estaba bien, que no se había violado la cadena de custodia”.

En ese contexto, Celdrán expresó que, a horas de la audiencia, no sabe de qué acusan a Freixes, a toda su familia y a su entorno. Lo citan por un delito sin explicar el por qué, entonces “esto es nada más y nada menos que otras de las persecuciones tremendas que tiene este gobierno y utiliza a la justicia”, fustigó.

Freixes, junto a su esposa Viviana Moreyra, sus hijos Diamela y Francis, su exsecretaria Sofía Aguilera y el actual intendente de Fortuna, Diego Lucero, fueron llamados para este martes a una audiencia de formulación de cargos en el Juzgado de Garantía N°3, a cargo de la jueza Natalia Pereyra Cardini.

La Fiscalía les imputará el delito de “asociación ilícita”, durante la administración del Pueblo Ranquel. La convocatoria fue solicitada por el fiscal de Instrucción N°3, Maximiliano Bazla.

Celdrán insistió en remarcar que las acusaciones son infundadas. “Cuando Freixes tomó la conducción del establecimiento de Los Ranqueles, que son 60 mil hectáreas, estaba todo destrozado. Tenían 1.300 animales vacunos, todos los alambrados hechos pedazos, sin bebederos. Cuando lo sacan a empujones de ahí, con una causa inventada, quedaron 13.000 animales y 800 millones de pesos en el banco. O sea, había hecho una gestión aparentemente buena”, describió.

Celdrán recordó que incluso el lonko Víctor Baigorria denunció a Freixes por robo de ganado y dinero, pero la causa se archivó porque se demostró que no existía tal conducta. También acusó al lonko de fraguar el acta de asamblea que lo designó como autoridad, pero quedó probado que todo se había hecho de manera legal.

“De igual modo lo denunciaron por peculado, por utilizar combustible. Y se demostró que estaba todo acreditado. Ahora terminan con una asociación ilícita”, detalló.

Intriga

El abogado dijo que ni él ni su representado Sergio Freixes entienden el motivo de la “persecución atroz” del Gobierno. “No sabemos el motivo personal que tiene Claudio Poggi en contra de Freixes y de todo su grupo familiar”, sentenció.

“Hay una persecución feroz hacia todos los funcionarios del gobierno anterior (Alberto Rodríguez Saá) y todavía no puedo saber de qué lo acusan a Freixes cuando está todo acreditado”, insistió Celdrán.

La actual gestión con “manejos nada transparentes”

En ámbitos tribunalicios, adelantaron que posiblemente en la audiencia que se llevará a cabo este marco sirva como ventana para que salgan a la luz irregulares decisiones tomadas por la actual administración del Pueblo Ranquel a cargo del lonko Víctor Baigorria.

“A fin de año (2025) hizo una venta directa de hacienda por un millón trescientos mil dólares a un feedlot de Washington (Córdoba), a poca distancia de Justo Daract. Se trata de vacunos del Pueblo Ranquel y en la comercialización no se respetó el procedimiento que debió ser por remate, no por venta directa como se hizo con la participación de un productor de apellido Ríos”, apuntó una fuente del sector.