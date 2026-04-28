Suspendieron audiencia en los tribunales por la causa “Pueblo Ranquel”

Celdrán volvió a cuestionar la acusación por asociación ilícita que enfrenta su cliente. Aseguró que se trata de una "maniobra" del Gobierno provincial para perjudicarlo. Foto: ANSL.

La jueza de Garantías, Natalia Pereyra Cardini, hizo lugar al pedido de postergación solicitado por Pascual Celdrán y fijó como nueva fecha de audiencia el 11 de mayo. El abogado presentó un certificado médico por un cuadro de hipertensión y la recomendación de reposo absoluto por siete días.

La magistrada comunicó que había conformidad de la Fiscalía -que está a cargo de Maximiliano Bazla Cassina- que la situación de salud se había acreditado y a los fines de no vulnerar el derecho de defensa, la audiencia del 28 de abril quedaba suspendida.

A Freixes lo acusan de involucrarse “en los asuntos agropecuarios y en las cuentas” del Pueblo Ranquel.

Pereyra Cardini también pidió que se solicite al Juzgado de Ejecución Federal el traslado de Freixes, desde el Servicio Penitenciario Provincial, a los Tribunales de Villa Mercedes, el día establecido.

También fueron citados la esposa de Freixes, Viviana Moreyra; Sofía Aguilera, quien era la secretaria en la administración de la Municipalidad del Pueblo Ranquel; Arturo García Montani, quien realizó tareas administrativas, impositivas, contables y de limpieza de estancia; y Diego Lucero, el actual intendente de Fortuna y socio de El Relincho SRL.

Por su parte el abogado Pascual Celdrán, defensor de Sergio Freixes, volvió a cuestionar la acusación por asociación ilícita que enfrenta su cliente y aseguró que se trata de una “maniobra” del Gobierno provincial para perjudicarlo.

“La causa de Los Ranqueles se la arman a Sergio Freixes y a varias personas, su mujer, su hijo, una secretaria que tenía, un contador que tenía y demás, de asociación ilícita. No entiendo bien cuáles son los motivos”, expresó Celdrán.

Según relató, Freixes empezó a administrar el establecimiento en 2021. “Tenía 1.100 animales y cero pesos en las cuentas. Todos los alambres hechos pedazos, no había ni bebederos. Cuando se lo quitaron mediante esa maniobra que hizo el Gobierno provincial, denunciándolo falsamente a través de un lonko, había 13.000 novillos. Se habían ganado 11.000 vacunos. Todos los alambrados hechos, todos los bebederos y $800 millones en el banco”, describió.

El letrado sostuvo que presentó 14 biblioratos de prueba donde estaba justificado todo el movimiento de plata. “Toda esa prueba en hojas móviles se la entregué al fiscal ahí nomás y él se la entrega a Darío, no debiendo hacerlo. No entendemos por qué. Aparecen ahora, un mes después, las devuelven con claras diferencias”, denunció.

“No hay faltante de dinero”

Sobre el análisis de los movimientos financieros, dijo: “El fiscal hace una pericia contable que hizo sin control de la parte. Ni siquiera hay boletas que no correspondan y hay transferencias hechas entre ellos internamente. Eso obedece a que, por ejemplo, son 60.000 hectáreas. Había que comprar algo en San Luis y estaba Sofía o alguna de la gente de la sociedad. Les transfería la plata a ellos para que pagaran y en el momento se rendía con factura. No hay ningún faltante de dinero”.

Celdrán remarcó que no pudieron controlar la prueba presentada. “Es una maniobra más para perjudicar. Lo peor es que no sabemos bien cuál es la prueba ni podemos controlar la prueba que nosotros habíamos presentado. Cuáles son las facturas que ellos dicen tener para entorpecer esto, para armarle un delito”, concluyó.