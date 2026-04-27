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SAN LUIS - Lunes 27 de Abril de 2026

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Barrio Lucas Rodríguez

Los ladrones dejaron el lavarropas en el techo de una casa

En la zona sur de la ciudad, los robos ocurren con frecuencia. El domingo a la noche, los ladrones se olvidaron o no alcanzaron a llevarse el artefacto.

Por redacción
| Hace 4 horas

La ola de inseguridad que vive el barrio Lucas Rodríguez, en el sur de San Luis, tuvo un hecho curioso cuando los ladrones se olvidaron un lavarropas en el techo de la casa que habían atacado. El olvido y el robo ocurrieron en la noche del domingo.

 

 

Una casa de la manzana I del barrio fue la nueva víctima del robo incompleto para el caso del lavarropas, que fue dejado en el techo de la vivienda. Sin embargo, los ladrones alcanzaron a llevarse otras cosas.

 

 

Los vecinos de la zona saben que los techos son el pasadizo preferido de los delincuentes, de hecho suelen escucharlos caminar por allí durante las noches.

 

 

En el mismo barrio, el mismo domingo, una casa de la manzana R también fue víctima de un intento de robo.

 

 

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