El Caburé: el tribunal contra las cuerdas en una decisión que puede detonar un escándalo

Marcelo Bustamante Marone, Montserrat Bocca y Hernán Herrera. Sobre ellos está la posibilidad de prestigiar al Poder Judicial o envolverlo en un escándalo.

La causa El Caburé entró en zona de máxima tensión y ya no hay margen para medias tintas. El tribunal integrado por María Monserrath Bocca, Marcelo Bustamante Marone y Hernán Herrera quedó en el centro de una escena que mezcla derecho, poder y sospechas. Lo que decidan no será un trámite más: puede marcar un antes y un después en la relación entre la Justicia y el poder político en San Luis.

La jueza Montserrat Bocca es la presidente del Tribunal.

Sobre la mesa hay una jugada fuerte de la defensa de Ricardo André Bazla: anular todos los cargos. Ocho imputaciones que podrían evaporarse de un plumazo si el tribunal convalida el planteo. Del otro lado, las querellas no solo resistieron, sino que salieron a denunciar algo mucho más grave: que el fiscal Leandro Estrada no sostuvo la acusación, sino que terminó facilitando el camino del imputado.

Marcelo Bustamante Marone, uno de los vocales.

Ese señalamiento encendió todas las alarmas. Porque si el tribunal convalida una poda de cargos —o directamente hace lugar a la nulidad total— no solo cambiaría el rumbo del expediente: también dejaría flotando la sospecha de que la causa fue empujada hacia un desenlace conveniente para sectores del poder.

El Tribunal que decidirá se completa con el segundo vocal, Hernán Herrera.

Y hay un dato que incomoda: este mismo tribunal ya fijó postura en el caso de Darío Oviedo Helfenberger, donde confirmó las imputaciones sin recortes. Si ahora hace lo contrario, la pregunta será inevitable. ¿Cambio de criterio o cambio de clima?

En los pasillos judiciales lo dicen sin vueltas: muchos funcionarios prefieren moverse en Villa Mercedes, donde el pulso es más bajo y la distancia con los despachos del poder ofrece cierto respiro. Pero esta vez no hay distancia que alcance. El foco está puesto sobre ellos y cada decisión va a ser leída en clave política.

Mientras tanto, el expediente sigue cargándose de nombres y ruido. En la ampliación de la denuncia aparecen figuras de peso como Víctor Endeiza, Federico Trombotto y los hermanos Amondaraín. Demasiados intereses orbitando alrededor de una causa que ya dejó de ser solo judicial.

El reloj corre y no hay forma de frenarlo. El miércoles 6 de mayo se vence el plazo de diez días hábiles para que el tribunal firme su resolución. No habrá excusas ni margen para dilaciones.

A esa altura, ya no importará tanto lo que diga el fallo, sino lo que deje ver. Porque en El Caburé no solo se discute la suerte de un imputado: se está midiendo hasta dónde llega la independencia judicial cuando el poder empieza a incomodar.

Y en tribunales lo saben. Esta vez no alcanza con fallar. Esta vez van a quedar expuestos.