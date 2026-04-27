Insólito: fue al juzgado acompañado de la mujer a la que tenía prohibido acercarse

Los empleados judiciales no daban cuenta de lo que tenían frente a sus ojos. Un hombre que había sido denunciado por su ex pareja por violencia de género y que recibió la prohibición de la Justicia de acercarse a la mujer llegó al despacho judicial acompañado de su presunta víctima para consultar cómo iba la causa. La situación se tornó definitivamente preocupante cuando los empleados vieron que con ellos estaba su hija adolescente.

La presencia de la joven no fue un detalle menor ya que la Justicia de Villa Mercedes –donde sucedieron los hechos- tiene la sospecha de que el acusado habría abusado sexualmente de su hija y abrió una causa en la que también le dictó al hombre la restricción de contacto. Al comprobar el insólito hecho, el sujeto fue detenido por violar la orden judicial de no acercarse a las mujeres.

Los hechos que iniciaron la acción sucedieron el 20 de enero de este año cuando el hombre habría amenazado a la madre de su pareja. A esa situación se sumaron en el orden judicial algunos hechos de violencia que habría sufrido la mujer por parte del acusado.

Es por eso que se ordenaron medidas de restricción y la prohibición de todo tipo de contacto, con el fin de que cesaran los hostigamientos. En la causa que investiga los delitos contra la integridad sexual que habría sufrido la joven, las medidas fueron más firmes: exclusión del hogar y prohibición de acercamiento a su hija adolescente.

Por eso fue sorpresivo que el imputado se acercara al juzgado con su pareja y la adolescente con la intención de levantar las denuncias en su contra. De lo que no se percató el hombre fue que al estar con las mujeres estaba desobedeciendo la orden de no acercamiento, por lo que fue detenido de inmediato, con la perspectiva de que le dicten prisión preventiva para asegurarse que no tendrá en adelante contacto con sus víctimas.

En su defensa, los abogados de oficio que representan al acusado dijeron que presentarán evidencia de que la relación entre acusadora y acusado tuvo una evolución y ahora se desarrolla en términos armoniosos.