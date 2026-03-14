Poggi de muy malhumor en Villa Mercedes

Sacado. Poggi no pudo disimular su rabia ante el reclamo de la gente. Foto: captura de video.

Esta semana, durante su última visita a Villa Mercedes, un grupo de vecinos y vecinas del barrio 400 Viviendas (cerca del barrio Unión), se acercó para hacerle llegar sus inquietudes por falencias en la infraestructura de sus casas.



Y, muy enojado, como lo expresaron sus ojos y sus manifestaciones, sin oírlos y sin mediar muchas palabras, les advirtió: “Si no pagan (las cuotas), se les desadjudican las casas, sépanlo”.



-Vecino: “Lo que nosotros queremos es que usted lea y nos dé una respuesta”.



-Poggi: “Ya te la doy, el valor de las casas no”.



-Vecino: “Queremos una respuesta…”.



Poggi: “Dejen de pagar cinco cuotas y se desadjudican. Hay una lista de 60 mil familias que las van a ocupar. Esa es mi respuesta”.

Después el cruce continuó y apareció en escena la responsabilidad de la empresa constructora.



Lo concreto es que la actitud y la reacción del gobernador llamó mucho la atención y en el aire quedó flotando que el estado de malhumor puede estar focalizado en la situación de su colaborador directo Ricardo Juan André Bazla, secretario de Ética Pública y Control de Gestión, que ha sido llamado a declaración indagatoria y formulación de cargos por “Defraudación a la Administración Provincial”, entre otros delitos.



Es por el caso del robo de 2 mil hectáreas de una cosecha de maíz valuada en más de 2 millones de dólares. En el escándalo también están sospechados otros funcionarios y el ministro del Superior Tribunal de Justicia Víctor Endeiza.