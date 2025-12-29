Matadero de Concarán: la Municipalidad avanzó con denuncias por irregularidades

Concarán atraviesa una compleja situación en relación al matadero local. Según denunciaron vecinos de la zona, el frigorífico habría derramado "sangre y desechos" al río Conlara. El hecho causó alarma y el Municipio actuó con una presentación clave, que fue elevada a las autoridades provinciales para que se tomen las medidas correspondientes.



"Hice una denuncia y ya citaron al responsable del lugar. Nosotros elevamos el acta a la Provincia y concreté los trámites en Fiscalía de Estado y Control Ambiental", aseguró el intendente, Marcelo Gil, en diálogo con El Diario de la República.



Los hechos

Miguel Lombardi, vecino de la localidad, publicó en redes sociales una serie de imágenes denunciando las irregularidades del matadero. Con el correr de los días, el posteo cobró gran repercusión. Ante esto, el Municipio tomó las medidas pertinentes de acuerdo al desarrollo de los hechos.



Cabe destacar que, ya en septiembre, las autoridades municipales habían dado cuenta de algunos inconvenientes en el lugar tras un control de rutina. Es decir, existía una advertencia previa por parte de la Comuna. Sin embargo, el episodio más reciente resultó de mayor gravedad que las falencias detectadas meses atrás.



Este lunes, la Comuna efectuó un nuevo control bromatológico. Se constató que "habían tapado" los derrames. El acta de inspección fue elevada al Juzgado de Faltas y se enviaron las denuncias respectivas a los organismos provinciales competentes.



Si bien el malestar vecinal es evidente, la intención oficial no es el cierre definitivo del establecimiento. En el matadero trabajan más de 20 personas, por lo que un eventual cese de actividades impactaría de lleno en la economía local, considerando la escasez de industrias en la zona. El objetivo principal es lograr que el espacio cumpla estrictamente con las normativas vigentes.



"Llevamos tranquilidad a la comunidad. No solo por este caso: en todo lo que nos compete, estamos presentes y activos, tomando las medidas que corresponden", concluyó Gil.

