Fuerte accidente en Juana Koslay

La jornada del último martes del año 2025 se inició con un nuevo accidente de tránsito y de características graves.

Fue protagonizado por un automóvil Volkswagen Bora negro que se estrelló contra un árbol y quedó totalmente destruido.

El conductor de 38 años, quedo atrapado, pero salvó su vida. No obstante, por las lesiones que sufrió fue llevado al Hospital Central "Ramón Carrillo"

Circulaba desde San Luis hacia Juana Koslay y, por causas que establecerán los peritos, se despistó y pegó de frente contra un pino..

Como en el asfalto no quedaron marcas de frenadas, especulan que se durmió.

Ampliaremos.