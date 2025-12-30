  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

29°SAN LUIS - Martes 30 de Diciembre de 2025

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

29°SAN LUIS - Martes 30 de Diciembre de 2025

EN VIVO

Conductor lesionado

Fuerte accidente en Juana Koslay

Sucedió en el camino del Portezuelo, a pocos metros de la rotonda de Las Chacras.  

Por redacción
| Hace 4 horas

La jornada del último martes del año 2025 se inició con un nuevo accidente de tránsito y de características graves.

 

Fue protagonizado por un automóvil Volkswagen Bora negro que se estrelló contra un árbol y quedó totalmente destruido.
El conductor de 38 años, quedo atrapado, pero salvó su vida.  No obstante, por las lesiones que sufrió fue llevado al Hospital Central "Ramón Carrillo"
Circulaba desde San Luis hacia Juana Koslay y, por causas que establecerán los peritos, se despistó y pegó de frente contra un pino..

 

Como en el asfalto no quedaron marcas de frenadas, especulan que se durmió.

 

Ampliaremos.

 

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo