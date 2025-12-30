Tilisarao desmiente argumentos por el plan de viviendas "Tenemos Futuro"

La Municipalidad aclaró la situación con un comunicado clave. Foto: Municipalidad de Tilisarao.

La disposición de los sorteos para el plan de viviendas ha causado enormes confusiones, dolores de cabeza y desilusiones. La difusión de información ambigua dio lugar al descontento de miles de personas que anhelan el sueño de la casa propia. En ese sentido, la Municipalidad emitió un comunicado contundente donde desmintió argumentos maliciosos.



"El Gobierno de la Provincia no se ha comunicado en ningún momento con el Ejecutivo Municipal de Tilisarao solicitando terrenos para el programa habitacional 'Tenemos Futuro'", remarca el texto oficial.



Al mismo tiempo, las autoridades aseveraron que no se han recibido pedidos formales ni requerimientos vinculados a sorteos de viviendas en la localidad, por lo cual "no es correcto afirmar que la ausencia de sorteo en Tilisarao se deba a una supuesta falta de donación de terrenos por parte del Municipio".



Por último, la Comuna destacó que está dispuesta a acompañar todas las políticas habitacionales que se planteen de manera formal, clara y coordinada.



En la localidad, una pregunta resuena unánime: ¿Discriminación política o impericia estatal?

